Seçer: "Sessiz Varoşlar İsyanını Bizim Üzerimizden Anlatacak"

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, uzun bir süreden sonra ilk kez varoşların CHP'ye oy vereceğini belirterek, "Çünkü varoşlarda insanlar sessiz. Bizim üzerimizden isyanlarını anlatmak istiyorlar" dedi.Seçer, Toroslar, Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde vatandaşlarla buluştu. İlk olarak Toroslar'a bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya katılan Seçer, "Sahadayız, vatandaşı dinliyoruz, anketleri de görüyoruz. Tarsus'tan Anamur'a kadar bütün ilçelerde ve büyükşehirde yeni bir dönem başlıyor, CHP'li belediye başkanlarının dönemi başlıyor. Onların kavgacı dili, onların yaralayıcı, incitici dili insanları artık yeni bir dönem başlaması gerektiği düşüncesine itti. Birçok ilde farklı sonuçlar çıkacak ve 31 Mart akşamından sonra Türkiye farklı bir yola girecek. İyi olacak, güzel olacak. Gururla söylüyorum. Uzun bir süreden sonra ilk kez varoşlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyor. Anketlerin üç dört puan önünde çıkacak oylarımız. Çünkü varoşlarda insanlar sessiz. Bizim üzerimizden isyanlarını anlatmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz günlerde afiş ve pankartlarına yapılan saldırı ile korsan bildiri dağıtılmasını da değerlendiren Seçer, "Bizim resimlerimizin üzerine boyalarla bir takım yazılar yazmışlar. Kafa başka yerde. Birtakım sloganlar yazıyorlar. Ben ağır bir dille siyaset yapmak istemiyorum. Bir parti adına basılmış sahte bildiri dağıtıyorlar. Şimdi ben bu zihniyete ne diyeyim? Takdiri vatandaşa bırakıyorum. İki kişiden birinin oyunu alıyoruz. 31 Mart'ta görüşürüz" diye konuştu."Herkes bize umut bağladı"Seçer, daha sonra Şevket Sümer Mahallesi'ne geçerek Batüyanlılar Derneği üyeleriyle bir araya geldi. İktidar partisinin ve ortağının, incitici bir dil kullandığına işaret eden Seçer, "Herkes bize umut bağladı. Herkesin burasına geldi. Hizmet alamamaktan, işsizlikten, ayrımcılıktan, hakarete uğramaktan, adam yerine konulmamaktan hırslandı. Bu hırsla 31 Mart'ta sandıkları patlatacak. Sadece Mersin'de değil, tüm Türkiye'de sandıkları patlatacak" şeklinde konuştu."Her kuruşu 10 kere düşünerek harcayacağız"Belediyeye ya da devlete işçi ve memur alınacaksa adaletli olunması gerektiğini belirten Seçer, şöyle devam etti; "Partiden kağıt getireni işe alırsanız bunun sonu yok. Biz ayrımcılık yapmayacağız. Dağlısını da ovalısını da, Türkünü de Kürdünü de, Alevisini de Sünnisini de kucaklayan bir yönetim sergileyeceğiz. İnsanların isyanını görüyorum. Değişim isteğini görüyorum. İnsanlar bize 'gidin oraya çöreklenin, servetinize servet katın' diye oraya göndermiyor. Ben bu sorumluluğun altında kendimi ezdirmem, kimsenin şüphesi olmasın. Sizin verdiğiniz oyların karşılığı olarak hizmet üreteceğiz. Kimsenin nokta kadar endişesi olmasın. Çalışkan ve çalışan belediye olacağız. Her kuruşu 10 kere düşünerek harcayacağız. Bugün nasıl ki, her mahalleye tek başıma gidiyorsam, çekinmeden gidiyorsam, belediye başkanı olduğumda da her mahalleye çekinmeden, tek başıma giderim. Eğer düzgün belediye başkanıysan, adaletli davranıyorsan, çiğ yemiyorsan her mahalleye gidersin. Ben öyle bir belediye başkanı olacağım.""Türkiye sevdamızı test etmek kimsenin haddi değil"Seçer, akşam saatlerinde de Tarsus'un Öğretmenler Mahallesi ile Cetvel Köprüsü mevkiinde düzenlenen iki ayrı mitinge katıldı. Seçer, "Onlar istedikleri kadar ırkçılık yapsınlar, bizler inadına kardeşlik türküleri söylemeye devam edeceğiz. Bizim Türkiye sevdamızı test etmek kimsenin hakkı da değil, haddi de değil. Bizler Atatürk milliyetçisi insanlarız, devrimci insanlarız" dedi. - MERSİN