Seçer: "Yeni bir Mersin inşa etmemiz lazım"

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Stratejik Plan çalıştayları ile demokrasinin kurumları ve kurallarıyla işletildiği bir yapı oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Herkesin mutlu olacağı, sanayisi, tarımı, sosyal yaşantısı, sanatı, sporu ve kültürüyle her şeyiyle yeni bir Mersin inşa etmemiz lazım. Mersin'in kaderini çiziyoruz" dedi.Başkan Seçer, Mersin'in 5 yıllık yol haritasını çizmek için bugüne kadar yapılan toplam 16 çalıştay ve 26 toplantının derlemesi niteliğindeki Stratejik Plan Çalıştayına katıldı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenerek, kentte yaşayanları ortak bir noktada buluşturmayı hedefleyen çalıştayda, Başkan Seçer'in eşi Meral Seçer de yer aldı."Mersin'in kaderini çiziyoruz"Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda konuşan Seçer, yapılan çalıştayların katılımcı demokrasi adına önemli bir adım olduğunu söyledi. Demokrasinin kurumları ve kurallarıyla işletildiği bir yapı oluşturmaya çalıştıklarını belirten Seçer, bugüne kadar 16 çalıştay gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bugün yaptığımız son çalıştaya artık çalışmaların son halini verme çalıştayı diyelim. Ayrıca 26 toplantı, 832 sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütü katıldı. Bu önemli bir paydaş sayısı. Bin 800 civarında öneri, 30 çalışma grubu ve bin 654 katılımcının fikirleri ile ortaya çıkacak sonuçlar, Mersin'in gelecekteki 5 yılının kaderinin çizilmesi için önemli. Gerçekten Mersin'in kaderini çiziyoruz. Gerçek bir tabloyu ortaya koymak lazım. Ona göre de bir yol haritası çizmemiz gerekiyor" diye konuştu.Çalıştaylardan önemli sonuçlar çıkardıklarını dile getiren Seçer, "Gerçekçi işler yapacağız, yapmak zorundayız. Bir örnek vermek istiyorum; Kadın ve Çocuk Çalıştayından çıkan sonuçla biz bu daire başkanlığının ismini ve konseptini değiştirdik. Mevcut Türkiye koşullarında ayrı değerlendirmek ve kadını çocuğuna eklemlendirmemek lazım. Bu daha da iyi bir yaklaşım olur. Makul ve doğru bir değerlendirme gördüğüm için bundan sonraki süreçte Kadın Daire Başkanlığı olarak ele alacağız. Eylül ayında belki de olağanüstü toplantı yaparsak meclis toplantısında daire başkanlığımızı artık bir zemine oturtmuş olacağız" ifadelerini kullandı."Beraber emek vermek, beraber terlemek zorundayız"Çalıştaydan edindikleri bilgilerin yeni yol haritalarında kullanılacağını kaydeden Seçer, "Çok işimiz var, çok iş yapmak zorundayız. Bizim başarılı olmamız lazım. Biz bu 5 yılı beraber yürüteceğiz. İşiniz burada bitmiyor. Sonuçta iyi bir tablo ortaya çıkacaksa hepimiz bundan övünç duyacağız. Cıvıl cıvıl bir kentte yaşayacağız, tertemiz sokaklarımız olacak. Çocuklarımızın iş kaygısı olmayacak, kurda, kuşa, böceğe saygımız olacak, duaya saygımız olacak. Her taraftan müzik sesleri gelecek, kültür, sanat, huzur, barış, kardeşlik olacak. Hepimiz ortaklaşa, beraber emek vermek, beraber terlemek zorundayız. Benim size tepeden bakacak işim yok. Sizleri kucaklamak, bütün renkleri kucaklamak zorundayız" şeklinde konuştu."Her şeyiyle yeni bir Mersin inşa etmemiz lazım"Başkan Seçer, çalıştayların uygulamaya konulması, izlenmesi, denetimi konularında değerlendirme yapılmasının önemine değinerek, şunları söyledi:"Herkesin mutlu olacağı, sanayisi, tarımı, sosyal yaşantısı, sanatı, sporu ve kültürüyle her şeyiyle yeni bir Mersin inşa etmemiz lazım. Buralara Stratejik Planda konuştuklarımızla geleceğiz. 'Bu noktalara nasıl ve ne şekilde, hangi kaynaklarla ulaşacağız, nereden ek kaynak oluşturabiliriz, en akılcı yöntemle istediğimiz sonuca nasıl ulaşabiliriz' konusunu değerlendireceğiz ve bir sonuca bağlayacağız. Rapora döktükten sonra harfiyen uygulayacağız. Belirli prensipler çerçevesinde 5 yılı geçireceğiz.""Kapsayıcı ve kucaklayıcı olacağız"Prensiplerle ve katılımcı demokrasi anlayışıyla yönetim şekli benimsediklerini vurgulayan Seçer, "Belli prensiplerimiz var. Bir tanesi kapsayıcı ve kucaklayıcı olacağız. Bunu benim yaptığım gibi tüm çalışma arkadaşlarımın yapma zorunluluğu var. Bu konuda çok hassas olacağız. Gelecek beş yılda bu belediyede insanlar siyasi görüşünden, etnik yapısından, mezhebinden dolayı asla ikinci sınıf insan muamelesi göremez. Bunu bir insanlık suçu olarak değerlendiririm. Adil ve eşit hizmet götüreceğiz. İnsanlar benim partime oy vermedi diye cezalandırma gibi bir durumla karşı karşıya bırakılmamalı. Herkesin bu ülkenin bir vatandaşı olduğu bilinciyle Tarsus'a da Anamur'a da kırmızıya, beyaza, sarıya ve maviye de aynı hizmeti götürmek zorundayız" dedi."Geçmiş döneme ait soruşturma sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağız"Önceki döneme ait kamuoyundaki bütün şaibeli işleri, işlemleri, eylemleri denetime açtığını katılımcılarla paylaşan Başkan Seçer, "Zaman zaman kamuoyunda, meclis toplantılarında sanki eski yönetimin ortaya koyduğu bazı olumsuz işlerin üstünü örtüyormuş gibi bir algı var. Bu biraz siyaseten de pişirilip pişirilip getirilip kamuoyunun önüne konuyor. Önümüzdeki süreçte belediyemizin geçmiş döneme ait bütün yaptığı denetimleri, soruşturmaları ve elde ettiğimiz bulguları kamuoyuyla paylaşacağız. Bu konuda bize haksız eleştiriler getirenlere ya da suçlamalarda bulunanlara bir müddet daha beklemelerini rica ediyorum. Kısa süre sonra da yaptığımız bu çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağımızı buradan söylemek istiyorum" diye konuştu."Aldığımız önlemlerle delikleri kapamaya çalışıyoruz"Çalıştaylar ve sergileyecekleri yönetim anlayışı ile ilgili genel bir değerlendirme yapan Seçer, "İsrafı önlüyoruz. Musluk son derece yüksek bir debi ile kovayı doldurmaya çalışıyor ama altta delik vardı. Aldığımız önlemlerle delikleri kapamaya çalışıyoruz. Göreceksiniz çok kısa süre içerisinde kovadaki su miktarı kendiliğinden yükselecek ve o su da sizlere hizmet olarak akacak. Dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılıkla bakıyoruz. Kadınlara, çocuklara, özel bireylerimize, hayvanlara farklı bir bakış açımız olacak. Onları önceleyen, koruyan bir belediyecilik anlayışıyla 5 yılımızı en iyi şekilde tamamlayacağız. Çalıştaylarımızla güzel bir süreç geçirdik. Bundan sonra ete kemiğe bürünecek ve yol haritamız belli olacak. Beş yıl sonra ortaya bir başarı çıktığı zaman burada her birinizin katkısı olacak. Birlikte çok yol yürüyeceğiz. Önümüzdeki süreçlerde böyle çalışma gruplarında, farklı ortamlarda beraber olacağız. Bugüne kadar çalışmalara katılan, emek veren tüm paydaşlara ve katılımcılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Seçer'in konuşmasının ardından çalıştayda daha önce gerçekleştiren çalıştay ve toplantı raporlarının yanı sıra 2020-2024 döneminde yapılması planlanan faaliyetler de değerlendirildi. Başkan Seçer'in seçim beyannamesinin de görüşüldüğü çalıştayda, katılımcılar tarafından paydaş beklentileri raporu, birim faaliyetleri ve seçim beyannamesi dikkate alınarak Stratejik Plana esas teşkil edecek öncelikli faaliyet ve hizmetlerin belirlenmesi hedeflendi. - MERSİN