Seçil Erel'in Bir Başka Gerçeklik Sergisi Devam Ediyor

Seçil Erel, önceki sergilerinde hayatının odağında yer alan mekânlardan yola çıkarak aidiyet ve mimari kavramlar üzerine yoğunlaşıyordu. Çalışmalarının alt yapısında matematiksel (analiz) kurgu ve sezgisel yaklaşımların bir arada dengeli biçimde dikkat çektiğini görüyoruz. İnsanın içinde yaşadığı mekan ile ilişkisini sadece mimari bağlamda ele almayıp, yerleşim, uzaydaki konumu gibi makro boyutta da irdeleyen sanatçı eserlerinde haritaların mantığına yaklaşımla, izleyiciyi yeni bir bakma ve görme biçimine davet eder.

Seçil Erel, Bir Başka Gerçeklik isimli kişisel sergisinde ise rotasını bir başka boyuta taşıyarak makro kozmostan mikro kozmosa doğru, rastlantılarla gelişen ve sezgisini ön plana alarak ürettiği son dönem resimleriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Sergi bu bağlamda, Erel'in deneyimlediği kişisel ve profesyonel bir dönüşümün habercisi olarak da ön plana çıkıyor. Oluşturduğu seri resimler ve yeni kompozisyonlar, resme dair ve resmin dışında çıktığı irdelemenin ilk sonuçları. Kendisi ile özdeşleşen ekleme ve eksiltme metodunu geliştirdiği resimlerde kıvrım ve katmanlar yeni anlamlar kazanıyor. Ürettiği panolar birbirleri ile iç içe geçiyor, ilişkiye giriyor. Tuvalin içinde mekân ve düzlem beliriyor. Keskin çizgiler kıvrılmaya, soyut çalışmaların içinde imgeler belirmeye başlıyor. Erel ince bir çizgide yürüyor, dengeyi sürekli koruyarak ne tamamiyle figüratif bir çalışma sunuyor ne de salt soyut alanlar üretiyor.

"Resimle aranızdaki bağı sağlam kurmalı" diyor Erel, "ne resim sizi alıp götürmeli ne de siz resmi varmak istediğiniz yere çekmelisiniz. Eş bir sakinlik hâkim olmalı resmetme girişimine. Eser ve sanatçı arasındaki gerilimin en bilge hali: sakinlik ve kabullenme. Bu dengelenmeden sonra, renkler akar, ışık kendini belli eder, kompozisyon yavaşça yüzeyde belirmeye başlar."

"Sergide yer alan bütün eserler, Erel'in kendi dönüşüm sürecinde topladığı bilgeliklerin bir yansıması olarak görülebilir. Bir Başka Gerçeklik, sanatçının denge ve doğum/ölüm/yeniden doğuş döngüsünü içselleştirerek yorumladığı, bilimsel bakış ile teolojik bakış açılarını sentezlediği ve yeniden ürettiği bir sergi olarak ön plana çıkıyor" sözleri ile tanımlıyor sergiyi Fatoş Üstek.

Seçil Erel'in Bir Başka Gerçeklik sergisi 21 Şubat – 6 Nisan 2019 tarihleri arasında Millî Reasürans Sanat Galerisi'nde izlenebilir.

Kaynak: Bültenler