Seçime 11 Gün Kala Çarpıcı İstanbul ve Ankara Anketi Geldi

31 Mart yerel seçimine sayılı günler kala son anketler geliyor. MAK Araştırma Genel Müdürü Mehmet Ali Kulat, "Cumhur İttifakı'nın toplam oyu yüzde 60'tan 48'e kadar düştü" değerlendirmesini yaptı. Kulat ayrıca, Ankara'da Mansur Yavaş'ın önde olduğunu, İstanbul'da ise Ekrem İmamoğlu'nun farkı kapattığını söyledi.

Seçime 12 gün kala, birbiri ardına sonuçlar açıklanırken, geçmişte araştırma şirketlerinin sonuçlarına verdiği önemle bilinen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, artık anket sonuçlarına inanmadığını söyledi. RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan MAK Araştırma Genel Müdürü Mehmet Ali Kulat, yerel seçime ilişkin öngörülerini açıkladı.

ANKARA YARIŞI: FARK 4-5 PUANI BULABİLİR

Değerlendirmesine Ankara'yla başlayan Kulat, "Her fark kapanabilir ama şu anda matematiksel veriler açısından baktığımızda Mansur Yavaş'ın 3 puan önde çıktığını görüyoruz. Kararsızlar dağıtılınca bu 4-5 puanı bulabilir" dedi.

Mansur Yavaş

İSTANBUL SEÇİMİ: FARKI 5 PUANA İNDİRDİ

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun iddialı olduğu İstanbul'daki yarışa Yıldırım'ın yaklaşık 15 puan önde başladığını söyleyen Kulat, "Bu seçimin daha sonraki yıllardaki en önemli yansıması Türk siyasetine Ekrem İmamoğlu'nu kazandırması oldu. İmamoğlu farkı 5 puana kadar düşürdü. Bu büyük bir başarı" dedi.

Ekrem İmamoğlu

CUMHUR İTTİFAKIN OYU GERİLEDİ

Kulat, değerlendirmesini sonlandırırken, Cumhur İttifakı'nın genel oyuna ilişkin de yorumda bulundu. Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP'nin yüzde 60'a varan oyunun düşüşte olduğunu ileri süren Kulat, "Cumhur İttifakı'nın toplam oyu yüzde 48 seviyesine kadar düştü" dedi.