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Seçim anketinde Erdoğan'a rakip olan Abdullah Gül, yüzde 32 oy aldı

ORC Araştırma şirketi tarafından yapılan araştırmada katılımcılara "Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül'ün yarışacağı iki adaylı bir cumhurbaşkanlığı seçiminde oy tercihiniz hangi isimden yana olur?" sorusu yöneltildi.

02.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:21

Erken seçim tartışmaları devam ederken ORC Araştırma şirketi dikkat çeken bir ankete imza attı. Yapılan araştırmada katılımcılara "Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül'ün yarışacağı iki adaylı bir cumhurbaşkanlığı seçiminde oy tercihiniz hangi isimden yana olur?" sorusu yöneltildi.

ERDOĞAN FARK ATTI

Araştırmaya katılanların yüzde 52,1'i olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 32,8'lik kesim de Abdullah Gül'e oy vereceğini belirtti.

İKİSİNE DE OY VERMEM DİYENLER VAR

İkisine de oy vermem diyenlerin oranı yüzde 7,4 olarak belirlenirken, kararsızların oranı 7,7'de kaldı.

Seçim anketinde Erdoğan'a rakip olan Abdullah Gül, yüzde 32 oy aldı

Abdullah Gül, Politika, Güncel


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