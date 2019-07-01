Seçim bitti kavgası bitmedi: 7 gözaltı

'da, önceki gün park içerisinde silahların ve bıçakların kullanıldığı, 3 kişinin yaralandığı kavganın sebebi seçim sonuçları olduğu olduğu ortaya çıktı. Olaya karışarak gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgilere göre, önceki gün Gölbaşı CaddesiParkı içerisinde iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga yaşanmıştı. Meydana gelen kavgada 1 kişi silahla, 1 kişi bıçakla ve 1 kişi ise darp neticesi yaralanmış, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim veHastanesine kaldırılmıştı. Konuyla ilgili olarak çalışmalar yapan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan Ö.Y, V.F.D., H.H.P., H.E., F.Y., S.P., ve M.K., yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınarak emniyette sorgulanan kişilerin Adıyaman'ın Besni İlçesine bağlı Suvarlı Belde Belediye Başkanlığı seçimlerinden dolayı tartıştıklarını ve daha sonra kavga ettikleri öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 7 kişi Adıyaman Adliyesine sevk edildi.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN