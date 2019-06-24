Seçim günü elektrik tüketiminde rekor kırıldı

İstanbul seçimini yaptı. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. 31 Mart'ın ardından gerçekleştirilen 23 Haziran seçimi, siyasi yönüyle olduğu kadar enerji tüketimiyle de dikkat çekti. Seçim, Pazar günü olmasına karşın elektrik tüketiminin önemli miktarda artmasına yol açtı. Tüketim, sanayinin ve ticarethanelerinin mesai yaptığı hafta içine yakın bir düzeye çıktı.

İŞTE RAKAMLAR

Habertürk 'te yer alan habere göre, 16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'da oturan vatandaşlar, seçim sonuçlarını almak için gece geç saatlere kadar oturdu, televizyon izledi, klima kullandı; tüketim her saat artış kaydetti. Resmi olmayan ilk sonuçların açıklanmaya başladığı 19.15'ten sonra tüketimde saatlik bazda artış dikkat çekti.

İstanbul'da, pazar günleri genelde 17.00'den sonra saatlik bazda tüketim, 30 milyon kilovatsaat ve civarında gerçekleşiyor. Seçim günü, saatlik bazda gece tüketimi 35-36 milyon kilovatsaate kadar ulaştı.

Peki, günlük bazda tüketim ne oldu? Önceki haftalara bir bakalım. Mega kent İstanbul'da, 9 Haziran Pazar günü 666 milyon, 16 Haziran'da 704 milyon kilovatsaat elektrik tüketildi. Günlük tüketim, seçim günü olan 23 Haziran'da 730 milyon kilovat saate fırladı.

"SORUN OLMADI"

İstanbul'un iki yakasında elektrik dağıtımını yapan şirketlerle de görüşüldü. Şirketler, elektrikte ya da trafolarda herhangi bir sorun yaşanmadığını belirterek, "Gece boyunca da kesintisiz elektrik verildi. Talep karşılandı" dedi.