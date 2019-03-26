Kaynak: İHA

Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi ile ilgili "Seçim Güvenliği Toplantısı" yapıldı.Valilik Makamı Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcıları İsmail Bayata ve Barboros Baran, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı J. Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri ile emniyet ve jandarma yetkilileri katıldı.Seçimin İl genelinde güvenli ve huzurlu ortamda yapılmasının sağlanması, halkın huzur ve güven içerisinde oylarını kullanabilmelerini gerçekleştirmek amacıyla seçim öncesinde, seçim sırasında ve seçim sonrasında alınması gerekli tedbirlerin el alındığı toplantı karşılıklı fikir alış verişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - KARABÜK