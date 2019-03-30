Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Kaynak: AA

Seçim güvenliği toplantısı, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında yapıldı.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, mahalli idareler seçiminin huzur ve güven içerisinde yapılabilmesi amacıyla bugüne kadar alınmış tedbirlerin gözden geçirildiği toplantıya, Vali Günaydın'ın yanı sıra, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, kaymakamlar ve diğer ilgililer katıldı.Vali Günaydın, toplantıda yaptığı konuşmada, seçim sürecinin kentte huzur ve güven içerisinde geçmesi için gerekli tedbirlerin aldığını belirtti.Seçim öncesi ve seçim sonrasında alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak mülki idare amirleri ile polis ve jandarma teşkilatına önemli görevler düştüğünü ifade eden Günaydın, çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü kaydetti.Günaydın, oy verme günü ve sonrasında da herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için bütün birimlerin mesai mefhumu gözetmeksizin görevleri başında olacaklarını ifade etti.İl Emniyet Müdürlüğü tarafından seçim süreciyle ilgili mevzuat, seçim takvimi, seçim sürecindeki yetkili birimler, seçim öncesi ve sonrası uyulması gereken yasal sorumluluklara ilişkin sunumun yapıldığı toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.