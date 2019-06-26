"Seçim iklimini geride bırakıp ekonomiye odaklanmalıyız"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, artık seçim iklimini geride bırakarak ekonomiye ve geleceğe odaklanılması gerektiğini belirterek, "Önümüzde bir fırsat olarak duran seçimsiz yılları yapısal sorunlarımızın çözümü için değerlendirmeliyiz." dedi.

İSO'nun haziran ayı meclis toplantısı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımı ve "İstanbul'un Sanayi Kimliği, Sanayinin Yerleşim Sorunu ve Çevre Düzeni Planına Bir Bakış" ana gündemiyle gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Bahçıvan, tekrarlanmasına karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin 23 Haziran'da yapıldığını anımsatarak, sonucun ülke, millet ve İstanbul için hayırlı olmasını diledi.

Uzun ve yorucu bir seçim maratonunun tamamlanmış göründüğünü dile getiren Bahçıvan, son yıllarda neredeyse her yıla bir seçim düştüğünü anımsattı.

Bahçıvan, bu seçim iklimini geride bırakarak, zorlu küresel rekabet ortamında ekonomiye ve geleceğe odaklanmanın herkesin ortak temennisi olması gerektiğine işaret ederek, "Önümüzde bir fırsat olarak duran seçimsiz yılları yapısal sorunlarımızın çözümü için değerlendirerek, birlik ve sevgiyle, ortak akıl eşliğinde daha güzel yarınlara kavuşmak için hep birlikte çaba göstereceğimize yürekten inanıyorum." diye konuştu.

- "İstanbul'da sanayiyi güçlendirmeliyiz"

İSO Başkanı Bahçıvan, akıllı şehir kapsamındaki çalışmalarda sanayinin de yer almasının gelecek adına çok büyük faydalar sağlayacağını belirterek, İSO olarak kendilerinin İstanbul'da sanayinin yeniden yapılandırılmasına yönelik bütüncül bir bakışa sahip olduklarını vurguladı.

"Öyle ki; sanayinin, doğal ve tarihi varlıklar gibi İstanbul'un kimliğini oluşturan diğer değerlerle bir arada yaşaması gerektiğine inanıyoruz." diyen Bahçıvan, bir taraftan şehrin tarihten gelen ruhunu korurken öte taraftan modern zaman insanının ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini anlattı.

Bahçıvan, kentsel dönüşüm ve planlamanın birbirinden bağımsız yürütülmemesi gerektiğini kaydederek, İstanbul'un ekolojisinin korunmasının öncelikli olması gerektiğini bildirdi.

Erdal Bahçıvan, "Dünya örneklerine baktığımızda; sanayi alanların şehir yüz ölçümlerine oranı Berlin'de yüzde 1,5, Londra'da ise yüzde 3'tür. Bu oran İstanbul'da ise yaklaşık yüzde 1,5'tir. İstanbul'un sahip olduğu oranı eleştirmek yerine daha da güçlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

İstanbul sanayisinin bu ülkenin vazgeçilmezi olduğu gerçeğine bağlı bir İstanbul vizyonu geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Bahçıvan, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda revize edilmekte olan Çevre Düzeni Planı çalışmalarını bunun için önemli bir şans olarak görmekteyiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda, başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız olmak üzere tüm tarafların iradeleriyle İstanbul'umuzun sanayi ile şahlanmasını sağlayacak bir planı hayata geçirmeliyiz."

- "İstanbul'da fuar alanımız yetersiz"

Bahçıvan, odanın uzun süredir gündemde tuttuğu "emlak sanayi modeliyle" uygun devlet arazilerinin ve üzerine kamu tarafından inşa edilecek fabrika binalarının sektörlere göre şirketlere uzun süreli kiralama yöntemiyle tahsis edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de ticaretin yüzde 40'ının, ihracatın ise yüzde 45'inin gerçekleştiği İstanbul'un büyüklüğüne yakışır bir fuar alanına sahip olmadığını dile getiren Bahçıvan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mevcut fuar alanlarımızın yetersizliği nedeniyle sektörlerimiz önemli bir tanıtım ve ticaret imkanı sağlayan fuarlardan yeterince yararlanamamaktadır. Oysa bir dünya şehir olan İstanbul, coğrafi konumu ile yalnızca yerel fuarlara değil birçok uluslararası fuara da ev sahipliği yapabilecek güçlü bir potansiyele sahiptir. Atatürk Havalimanı, İstanbul'un ihtiyaç duyduğu yeni fuar alanı için minimum yatırımla ideal bir altyapı sunmaktadır. Bu bölgeye yeni fuar alanının inşa edilmesi, sektörlerimizin bu alandaki önemli bir ihtiyacını karşılarken İstanbul'a fuar turizmi gibi önemli bir prestij ve gelir imkanını da kazandıracaktır."

- "Geri kazanım payı gözden geçirilmeli"

Bahçıvan, sanayicilerin çevre konusundaki görüşlerini paylaşarak, iklim değişikliği, kaynakların israfsız kullanımı, yenilenebilir enerji tüketimi, sürdürülebilirlik, atık yönetimi, atık dönüşümü, yeşil ekonomi gibi kavramlardan bahsetti.

Erdal Bahçıvan, "GEKAP olarak tabir edilen geri kazanım katılım payı uygulamasına ilişkin Çevre İhtisas Kurulumuz ve ilgili meslek komitelerimizin görüşlerini içeren detaylı raporumuzu size takdim edeceğiz. Ancak İSO olarak talebimiz; bu vergilerin tekrar gözden geçirilmesi, yeni çevre kanunun uygulanmasının zamana yayılması ve bu süreçte toplumun tüm taraflarının katılım ve katkılarının alınacağı ortak bir zemin oluşturulmasıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA