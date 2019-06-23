23.06.2019 16:16
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Seçim kanuna muhalefet eden 111 kişiye işlem yapıldı

Seçim kanuna muhalefet eden 111 kişiye işlem yapıldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sabah saatlerinde bu yana seçim kanuna muhalefet eden 111 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sabah saatlerinde bu yana seçim kanuna muhalefet eden 111 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Oy pusulasının resmini çeken 43 kişi, sandık başında tartışma çıkartan 22 kişi, beraber oy kullanmak isteyen 9 kişi, başkasının yerine oy kullanmak isteyen 3 kişi, silah bulundurmaktan 4 kişi, tehdit ve hakaretten 4 kişi, telefonla oy kabinine giren 14 kişi, oy teşhir eden 5 kişi ile uygunsuz kıyafet giyen, alkollü 7 kişinin de arasında bulunduğu toplam 111 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.



- İstanbul
Kaynak: DHA
Sabah , İstanbul , Güncel

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