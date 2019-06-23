23.06.2019 16:11
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SEÇİM KANUNUNA MUHALEFET EDEN 111 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

SEÇİM KANUNUNA MUHALEFET EDEN 111 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sabah saatlerinde bu yana seçim kanuna muhalefet eden 111 kişi hakkında işlem başlatıldı.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sabah saatlerinde bu yana seçim kanuna muhalefet eden 111 kişi hakkında işlem başlatıldı.
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde seçim kanununa muhalefet eden 111 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Oy pusulasının resmini çeken 43 kişi, sandık başında tartışma çıkartan 22 kişi, beraber oy kullanmak isteyen 9 kişi, başkasının yerine oy kullanmak isteyen 3 kişi, silah bulundurmaktan 4 kişi, tehdit ve hakaretten 4 kişi, telefonla oy kabinine giren 14 kişi, oy teşhir eden 5 kişi ile uygunsuz kıyafet giyen, alkollü gelenlerin bulunduğu 7 kişinin de arasında bulunduğu toplam 111 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.



- İstanbul
Kaynak: DHA
Sabah , İstanbul , Güncel

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