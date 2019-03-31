Seçim Kutlaması

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Bitlis merkez ve Ahlat ilçesinde, resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından çok sayıda AK Partili kutlama yaptı.Kent merkezindeki Ulu Cami önünde toplanan coşkulu kalabalık tarafından sevinç gösterileri düzenlendi, tekbirler getirildi.Havai fişeklerin atılmasının ardından vatandaşlara hitap eden AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Bitlis halkının buradan tüm dünyaya mesaj verdiğini belirtti.Kiler, "Türkiye'nin haritasını değiştirdiniz. Bu sizin zaferiniz. Hizmet siyasetini seçtiğiniz için sizleri tebrik ediyorum. Sizler sırtını Kandil'e dayayanlara değil, sırtını millete dayayanlara destek verdiniz. Cumhurbaşkanımıza güç verdiniz. Amerika ve İsrail'e karşı mahcup etmediniz." dedi.Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Bitlis Belediye Başkanı seçilen Nesrullah Tanğlay, vatandaşlara teşekkür etti.Bitlisli halkının sandıkları patlatarak tarih yazdığını kaydeden Tanğlay, "Yükümüz fazla, işimiz çok. Bitlis'in hizmete ihtiyacı çok. Memleketimize çalışacağız hizmet edeceğiz." diye konuştu.