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Seçim sandıkları kedilere sıcak yuva oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, daha önceden seçim sandığı olarak kullanılan atıl durumdaki tahta kutular, yapılan restorasyon ve yalıtım işlemlerinin ardından kedi evine dönüştürülüyor.

08.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:04Seçim sandıkları kedilere sıcak yuva oldu
Büyükşehir Belediyesince, daha önceden seçim sandığı olarak kullanılan atıl durumdaki tahta kutular, yapılan restorasyon ve yalıtım işlemlerinin ardından kedi evine dönüştürülüyor.
Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından bir süre önce hayata geçirilen çalışma kapsamında, atıl durumdaki tahta seçim sandıkları, sokak hayvanlarına sıcak yuva olmaya devam ediyor.
Şehrin belirli yerlerinde kedi, köpek ve kuş beslenme noktalarına günlük yemek koyarak hayvanların ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, 250 seçim sandığını daha muhtelif yerlere koydu.
Daire Başkanı Celal Özsöyler, yazılı açıklamasında, soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmadıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Şu anda elimizde 250 adet seçim sandığıyla yaptığımız yuvalar var ve talep doğrultusunda bu sayıyı arttıracağız. Aynı zamanda marangoz atölyemizde yaptırdığımız evleri de istek doğrultusunda ücretsiz olarak dağıtacağız. Özellikle hayvanseverlerin taleplerini göz önünde bulundurarak bina, okul ve resmi kurum girişlerine bırakacağız. Bakım ve beslemeleri de vatandaşlarımız üstlenecek. Özellikle yuvaları teslim ederken sorumluluğu alabilecek kişilere vereceğiz."

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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