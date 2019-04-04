Seçim Sonrası Davutoğlu ve Babacan Yeni Parti İçin Harekete Geçiyor

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi eski Ak Partili isimlerin yeni partinin programını bu ay içerisinde açıklayacağı ve 2 ay içerisinde İYİ Parti ile CHP'den yeni partiye geçişler olacağı iddia edildi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan gibi AK Partili eski isimleri yeni parti kurmak için harekete geçecekleri söylentileri AK Parti'nin eski Genel Başkan Yardımcısı tarafından doğrulandı.

PROGRAM BU AY DUYURULACAK

Geçmişte AK Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan isim, yeni siyasi hareketin bir ay içinde programını Türkiye'ye duyuracağını ve Ahmet Davutoğlu'nun harekete liderlik yapacağını belirtti.

BABACAN VE BİRÇOK ESKİ BAKAN HAREKETİN İÇİNDE

AK Parti'nin eski Genel Başkan Yardımcısı, Ali Babacan'ın da başka bir parti çalışması içinde olduğu iddiasının gerçek olmadığını, Babacan'ın yeni bir oluşum yerine Davutoğlu'nun başında olduğu harekete katılabileceğini ifade etti. Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, geçmişte AK Parti'den bakanlık yapmış bir çok ismin de yeni oluşumda yer alacağını ifade etti.

İYİ PARTİ VE CHP'DEN DE KATILIM OLACAK

Hareketin bir ay içinde topluma duyurulacağını ifade eden eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, iki aya kadar ise Cumhuriyet Halk Partisi'nden, MHP'den ve İYİ Parti'den isimlerin de Davutoğlu'nun liderliğindeki harekete katılacağını söyledi.