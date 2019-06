Seçim sonrası Gökçeada'da turizm hareketliliği beklentisi

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sona ermesi ile birlikte Gökçeada 'da da yeniden turizm hareketliliği bekleniyor.Otelleri, müzeleri, tarihi mekanları ve eğlence yerleri ile son dönemde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Gökçeada, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sebebiyle vatandaşların adadan ayrılması sonrası sessizliğe bürünmüştü. Seçimler sonrası yeniden Gökçeada turizminin hareketlenmesini beklediklerini dile getiren Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin , adanın ulaşımdan konaklamaya kadar her konuda büyük aşama kaydettiğini dile getirdi."Gökçeada Kuzey Ege 'nin parlayan yıldızı"Yenilenen seçimlerin kendilerini turizm konusunda olumsuz etkilediğini vurgulayan Başkan Çetin, "Seçimler sebebiyle Gökçeada çok ciddi anlamda boşalmıştı. Fakat seçimler sonrası yoğunlukla alakalı çok ciddi bir beklentimiz var. Talepler var. Gökçeada'nın turizm sezonunda çok yoğun bir şekilde, güzel bir tatil yöresi olarak tercih edileceğini düşünüyoruz. Bu konuyla alakalı rezervasyonlar ve talepler de bunun göstergesi. Gökçeada, organik tarımı ve yerinden tüketimi destekleyen tesisleriyle, butik otelleriyle artık Kuzey Ege'nin parlayan yıldızı. Bu konuda çok ciddi bir ivme kazandı. Önümüzdeki yıllarda da aynı vizyon ilerlediğimiz sürece, bırakın Türkiye 'yi, dünyanın tercih edilen yerlerinden biri haline geleceğinden hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı."Gökçeada'da 'Her şey dahil' anlayışını kabul etmiyoruz"Çok yakın tarihe kadar Gökçeada'nın Çanakkaleliler tarafından dahi bilinmeyen bir coğrafya olduğunu vurgulayan Başkan Çetin, şunları kaydetti:"Artık bunların büyük bir kısmını aştık. Gökçeada turizminin bir ev pansiyonculuğu ile başlayan hikayesi var. Biz Gökçeada'da hiçbir şekilde 'Her şey dahil' anlayışını kabul etmiyoruz. Bunun Gökçeada'ya yerleşmesini de arzu etmiyoruz. Bizim burada bulunan bütün tesislerimiz 'oda kahvaltı' veriyorlar. Bunun sebebi de şu; Gökçeada aynı zamanda gastronomisi çok önemli olan ve farklı tatlara sahip bir yer. İnsanlar aynı zamanda Gökçeada'nın farklı yerlerinde farklı tatları denemeleri noktasında biz butik otellerle ve işletmelerle ilerliyoruz. Son dönemde de nitelikli yatak kapasitemiz arttı. Bu da çok sevindirici bizim için. Ciddi bir turizm yatırımı ile karşı karşıyayız." - ÇANAKKALE