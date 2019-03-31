Seçim Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak? (31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Canlı Yayın)

31 Mart yerel seçimleri için oy verme işlemleri saat 17.00'da sona erdi. Türkiye'de 194 bin sandıkta yaklaşık 58 milyon seçmen oy kullandı. Oylarını veren vatandaşlar şimdi seçim sonuçları ne zaman belli olacak, YSK'nın seçim yasakları ne zaman sona eriyor merak ediyor ve araştırıyorlar. Yerel seçim sonuçları anlık olarak Haberler.com'da. Seçime dair detaylar haberimizde.

Türkiye sandık başına gitti ve 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için oy kullandılar. Gerçekleştirilen 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yurt içinde 57 milyon 58 bin 636 seçmen için 194 bin 390 sandık hazırlandı. Oylarını kullanan vatandaşların merak ettiği ise seçim sonuçları ne zaman belli olacak?

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

31 Mart yerel seçim için oy verme işlemleri, 32 ilde saat 16.00, diğer illerde 17.00 itibariyle sona erdi. YSK tarafından belirlenen seçim yasaklarına göre; oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un propaganda serbestliği ve süresini düzenleyen 49. maddesi, propagandanın oy verme gününden önceki 10'uncu günün sabahında başlayacağını ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona ereceğini öngörüyor. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatler arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Buna göre, bugün saat 18.00'den sonra yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanması yasak olacak.

Seçim günü 18.00-21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Seçim günü saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak.

YSK, oy verme işleminin tüm seçim çevrelerinde sona erdiğinin anlaşılması üzerine, Anayasa ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanarak, yayın yasağını saat 21.00'den önce kaldırabilecek.

Bütün yayınlar, saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek. YSK tarafından seçim yasakları kaldırıldığı vakit "yerel seçim sonuçları" sayfamızdan anlık olarak takip edebilirsiniz.

SANDIKLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Yerel seçimde oy verme işlemi, Türkiye'nin doğu illerinde Batı'ya göre 1 saat önce başladı ve bir saat önce sona erdi. YSK'nın verdiği listeye göre sandıkların açılış ve kapanış saatleri şu şekilde:

07.00 - 16.00 = Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis

08.00 - 17.00 = Yukarıda adları yazılı illerin dışında kalan diğer illerde

OYLARIN SAYILMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Oyların sayılmasına, YSK'dan gelen açıklamaya göre sandıkların kapanma saatinden önce başlanmayacak. Yani sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Oy pusulalarının sayımında da belli bir sıra takip edilecek. Buna göre büyükşehirlerde sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

SEÇİM SONUÇLARINDA İLK SIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılıyor.

18.00-21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak.

YSK, oy verme işleminin tüm seçim çevrelerinde sona erdiğinin anlaşılması üzerine, Anayasa ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanarak, yayın yasağını saat 21.00'den önce kaldırabilecek.