Seçim Sonuçlarına İtirazlar

ADANA/MERSİN/ Adana
'da, Ceyhan
, Yüreğir
, Tufanbeyli
ve İmamoğlu
, Mersin
'in Bozyazı
, Toroslar
ve Akdeniz
, Hatay
'da da Dörtyol
ilçesinde belediye başkanlığı seçimlerine itiraz edildi.
Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP
adayı Kadir Aydar
'ın 3 bin 607 oy farkla belediye başkanı seçildiği Ceyhan'da, AK Parti
seçime itiraz etti.
AK Parti adayı Fatih Mehmet Kocaispir
'in 3 bin 512 oy farkla belediye başkanı seçildiği Yüreğir'de ise CHP, seçimlere itirazda bulundu.
AK Parti adayı Remzi Ergü
'nün 45 oy farkla belediye başkanı seçildiği Tufanbeyli'de de hem CHP hem de AK Parti seçime itiraz etti.
AK Parti yetkilileri oy farkının daha fazla olduğu, CHP temsilcileri ise seçimi kendilerinin kazandığı iddiasıyla oyların yeniden sayılmasını talep etti.
CHP adayı Kasım Karaköse
'nin 417 oy farkla yeniden belediye başkanı seçildiği İmamoğlu ilçesinde de MHP
seçime itiraz etti.
Bu arada, Adana'da, büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için de MHP üç merkez ilçede itirazda bulundu.
CHP adayı Zeydan Karalar
'ın 132 bin 340 oy farkla büyükşehir belediye başkanı seçildiği Adana'da, MHP, Seyhan
, Yüreğir ve Çukurova
ilçelerinde büyükşehir belediyesi seçimlerinin sonuçlarına itiraz etti.
Mersin
Mersin'de de CHP, Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen MHP adayı Atsız Afşın Yılmaz
'ın 6 bin 665 oy farkla belediye başkanlığını kazandığı Toroslar ilçesindeki seçime itiraz etti.
Akdeniz ilçesinde AK Parti adayı Muhammet Mustafa Gültak'ın 3 bin 815 oy farkla kazandığı seçimlere ilişkin HDP
tarafından itirazda bulunuldu.
Bozyazı ilçesinde de MHP adayı Mustafa Çetinkaya
'nın 65 oy farkla kazandığı seçimlere İYİ Parti
yetkilileri itiraz etti.
Bu arada, MHP de Akdeniz ilçesindeki büyükşehir belediyesi seçimlerinin sonuçlarına itirazda bulundu.
Hatay
Hatay'da da İYİ Parti, Dörtyol ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz etti.
İYİ Parti Hatay İl Başkanı Ali Seçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki tüm sandıklarda geçersiz sayılan oyların yeniden sayılması talebinde bulunduklarını belirtti.
Dörtyol ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Fadıl Keskin
32 bin 306, İYİ Parti adayı Metehan Duduoğlu
ise 31 bin 459 oy alırken, geçersiz oy sayısı da 3 bin 43 oldu. Osmaniye
'de de dün MHP, resmi olmayan sonuçlara göre 52 oyla kaybettiği Bahçe
ilçesinde, AK Parti ise merkeze bağlı Cevdetiye ve Düziçi
'ne bağlı Yarbaşı
beldesinde seçimlere itiraz etmişti.
MHP, Tufanbeyli, Ceyhan, Yüreğir, Güncel
Kaynak: AA