Seçim Sonuçlarına İtirazlar

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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Remzi Ergü'nün kazandığı seçimlere yapılan itiraz sonrası yapılan sayımda kazanan değişmedi.Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Remzi Ergü 5 bin 500, CHP adayı Ahmet Aktürk 5 bin 455 oy aldı. Ergü'nün 45 oy farkla kazandığı seçimlere hem CHP hem de AK Parti itiraz etti.Tufanbeyli İlçe Seçim Kurulunca alınan karar doğrultusunda oyların yeniden sayılması sonucu AK Parti adayı Ergü 5 bin 499, CHP adayı Aktürk'ün ise 5 bin 465 oy aldığı belirlendi.Oy farkının 34'e düşmesine rağmen ilçede seçimi kazanan değişmedi.İmamoğlu ilçesinde de CHP adayı Kasım Karaköse'nin MHP adayı Gazi Adamhasan'a karşı 417 farkla seçimi kazanmasının ardından MHP'nin yaptığı itiraz İlçe Seçim Kuruluna tarafından reddedildi. MHP'nin bu ilçedeki itirazını İl Seçim Kuruluna götüreceği belirtildi.CHP adayı Kadir Aydar'ın 3 bin 607 oy farkla belediye başkanı seçildiği Ceyhan'da, AK Parti'nin yaptığı itiraz da İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edilmedi.OsmaniyeOsmaniye'nin Bahçe ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Partili mevcut belediye başkanı İbrahim Baz'ın seçimi MHP adayı Ömer Faruk Fettahlıoğlu'ndan 48 oy farkla kazanması üzerine MHP, Bahçe İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulundu. Yapılan itirazı kabul eden İlçe Seçim Kurulu, oyların tekrar sayılmasına karar verdi.Yapılan sayım sonrası sonuç değişmeyince MHP Osmaniye İl Başkanlığı, İl Seçim Kuruluna oyların tekrar sayılması için itirazda bulundu.İtirazı kabul eden İl Seçim Kurulu, ilçede kullanılan oyların tekrar sayılmasına karar verdi.Seçimde resmi olmayan sonuçlara göre AK Partili İbrahiz Baz 4 bin 537, Ömer Faruk Fettalhıoğlu ise 4 bin 489 oy almıştı.-HatayHatay'ın Dörtyol ilçesinde de İYİ Parti'nin ilçedeki tüm sandıklarda geçersiz oyların yeniden sayılması talebini İlçe Seçim Kurulu kabul etmedi.İYİ Parti Hatay İl Başkanı Ali Seçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dörtyol İlçe Seçim Kurulunun itirazlarını kabul etmemesi üzerine İl Seçim Kurulu'na başvurduklarını belirtti.Seçer, ilçede geçersiz oyların yeniden sayılması taleplerinin kabul edilmesini beklediklerini kaydetti.Dörtyol ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Fadıl Keskin 32 bin 306, İYİ Parti adayı Metehan Duduoğlu ise 31 bin 459 oy alırken, geçersiz oy sayısı da 3 bin 43 oldu.MersinMersin'in Bozyazı ilçesinde de MHP adayı Mustafa Çetinkaya'nın 65 oy farkla kazandığı seçimlere İYİ Parti tarafından İlçe Seçim Kuruluna yapılan itiraz kabul edilmedi.