Seçim Sonuçlarına İtirazlar

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Fatih Mehmet Kocaispir'in kazandığı seçimlere yapılan itiraz sonrasında geçersiz oyların yeniden sayımı tamamlandı.Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Yüreğir Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Kocaispir, partisinin ilçe başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, yoğun bir seçim döneminin geride kaldığını belirtti.İtiraz üzerine açılan sandıklardaki geçersiz oyların yeniden sayıldığını anlatan Kocaispir, " Bunun üzerine oylarımız arttı. Belediye başkanlığını kazandığımız tescillenmiş oldu." diye konuştu.Her türlü sonuca saygı gösterdiklerini vurgulayan Kocaispir şunları söyledi:"AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı olarak sandıklara son derece hassasiyet gösteriyor. Bu meydanda, Türkiye'de herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Birçok yerde itirazlar üzerine sayımlar devam ediyor, orada da sayımlar demokrasinin koyduğu kurallar içerisinde ilerliyor. Adana'da ve Yüreğir özelinde, bu süreç son derece demokratik olgunluk içerisinde, karşılıklı saygı çerçevesinde cereyan etti. Herhangi bir sıkıntıya mahal verilmedi. Sandıklar ilk gün açıldığında bizim önde olduğumuz tescil edildi fakat CHP'nin itirazı üzerine, sandıkların sayılması işlemi bittikten sonra geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Yaklaşık 10 bin civarında geçersiz oy sayıldığında, bizim oyumuz bir miktar daha artmış oldu."AK Parti Yüreğir İlçe Başkanı Yaşar Turan da Kocaispir'i tebrik ederek, "Bundan sonraki 5 yıllık görev sürecinde başkanımıza başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.