Seçim Sonuçlarına MHP ve CHP'den İtiraz

Milliyetçi Hareket Partisi
ve Cumhuriyet Halk Partisi Malatya
'nın Hekimhan
ilçesinde seçim sonuçlarına itirazda bulundu. MHP
İlçe başkanı Yılmaz Ekici, yaptığı açıklamada, ilçedeki seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini söyledi. Ekici şöyle devam etti:
"Sandıkların açılım zamanında sandık tutanaklarının Milliyetçi Hareket Partisine verilmemesi, köylerde sandıkların erken açılmasına dair deliller ile birlikte ilçe seçim kuruluna şikayetimizi bildirdik. Kanuni süreç devam ediyor. Adaletli bir şekilde kazanana hayırlı olsun diyorum." CHP
İlçe Başkanı Kadir Sarıbaş ise, ilçedeki seçim sonuçlarına itiraz gerekçesini açıkladı. Sarıbaş, "31 Mart 2019 yerel seçimleri tamamlanmış olduk. Bu süreçte kazanan 443 oy farkla Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim sonucunda ortaya çıkan 714 geçersiz oya itiraz edeceğini öğrendik. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu geçersiz oylara itiraz dilekçemizi ilçe seçim kuruluna teslim ettik. Bunların yeniden sayılmasını istiyoruz" diye konuştu. - MALATYA
Milliyetçi Hareket Partisi, Malatya, MHP, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Kaynak: İHA