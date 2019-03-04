Seçim Standında Doğum Günü Sürprizi

Cumhur İttifakı ve AK Parti Gölcük Belediye Başkanı Adayı Av.Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ve İlçe Başkanı Çetin Seymen ile yoğun bir programda seçim çalışmalarını sürdürürken, Gölcüklü İl Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Ateş ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tarık Kareyel'in doğum günlerini kutlamayı da ihmal etmediler.

SEÇİM STANDINDA PASTA KESTİLER

Gölcük Kent Meydanı Anıtpark'ta seçim standı açarak seçim çalışmalarını sürdüren Ateş ve Karayel'in yanına giden Çakır, Sezer ve Seymen sürpriz yaparak pasta kestiler ve nice mutlu yıllar dileklerini ilettiler. Bu sürpriz karşısında mutlu olan Ateş ve Karayel, teşekkürlerini ilettiler ve "AK Parti her zaman büyük bir aile olduğunu kanıtlıyor" dediler.

Kaynak: Bültenler