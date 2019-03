Seçim Sürecine Ülkücü Damga

Kaynak: İHA

Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı Haktan Genç , Cumhur İttifakı'nın şehirdeki en önemli dinamikleri arasına girdi. Seçim sürecinde ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren Haktan Genç, Büyükşehir, Palandöken Aziziye ve Yakutiye adaylarıyla birlikte adeta omuz omuza çalıştı. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar 'ı ise bir an olsun yalnız bırakmayan Haktan Genç, MHP 'li ve AK Partili meclis üyeleriyle ortak çalışmalarda da vazgeçilmez isimlerden birisi oldu.Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı Haktan Genç, Cumhur İttifakı'nın iki siyasi partinin işbirliği şeklinde kesinlikle değerlendirilemeyeceğinin altını çizerek, "Bu birliktelik milli birlikteliktir, hain ve şer yapılanmalarına karşı ruh birlikteliğidir, beka birlikteliğidir, varlık birlikteliğidir. Biz de bu birlikteliğin erleriyiz, neferleriyiz, yılmaz bekçileriyiz" dedi.YOĞUN SEÇİM MESAİSİ YAPIYORUZPalandöken'de Muhammet Sunar, Aziziye'de Muhammed Cevdet Orhan , Yakutiye'de Mahmut Uçar başta olmak üzere seçimlere gerek MHP'nin adaylarının ve gerekse Cumhur İttifakı adaylarıyla girilen her ilçede yoğun bir seçim mesaisi yaptıklarını anlatan Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkanı Haktan Genç, "Mesele 'ben' meselesi değil, mesele 'biz' meselesidir. Bu ülke biziz, bu millet biziz; bu ülke üzerinde hain emeller besleyen her türlü yapının karşısında da, Cumhur İttifakı'nın temel prensibi doğrultusunda yine bizler olacağız. Bizler bu süreçte bizler milli birlik ve beraberliğin peşindeyiz, dirliğin, kardeşliğin ve varlığın peşindeyiz" diye konuştu.SUNAR, ERZURUM İÇİN BİR ŞANSPalandöken Belediye Başkanı Adayı Muhammet Sunar'ın, hem ilçesi ve hem de Erzurum için büyük bir şans olduğunu dile getiren Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkanı Haktan Genç, "Muhammet ağabeyimizin Palandöken'e yepyeni bir vizyon kazandıracağından adımız kadar eminiz. Seçim sürecinde ve sonrasında da yanında olmaya devam edecek, temsil ettiği Cumhur İttifakı misyonunu doğrultusunda hem başkanımızın, hem ilçemizin ve hem de Erzurum'umuzun emrinde olmaya devam edeceğiz. Çünkü Muhammet ağabeyimizin en az kendisi kadar, meclis üyeleri de birbirinden kıymetli isimlerden oluşuyor. Gürkan Sönmez ağabeyimiz başta olmak üzere tüm meclis üyelerini de Palandöken için büyük bir şans olarak değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.15 TEMMUZ RUHUNA VURGU YAPTICumhur İttifakı sürecine dair bir değerlendirmede de bulunan Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkanı Haktan Genç, "Bu birlikteliğin arka planında 15 Temmuz ruhu vardır. Bilge liderimiz, Genel Başkanımız Dr. Sayın Devlet Bahçeli 'nin gösterdiği bu istikamette en küçük bir taviz bile vermeden yürüyecek ve milletimizin emrinde olmaya devam edeceğiz. Bizim mevki, makam ya da siyasi ikbal gibi bir endişemiz olmadı; biz işte böyle bir davanın erleriyiz. Biz, 'önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' diyen bir liderin evlatları ve O'nun başını çektiği bu hareketin yılmaz temsilcileriyiz. Bundan da iftihar ediyoruz" dedi. - ERZURUM