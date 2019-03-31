Seçimde Yarışan Belediye Başkan Adayları Aynı Okulda Oy Kullandı

Erzincan
Belediye Başkan adayları olan AK Partili Cemalettin Başsoy
ile MHP
'li Bekir Aksun
, aynı okuldaki sandıklarda oy kullandı
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti Erzincan Belediye Başkan adayı olan Cemalettin Başsoy, eşi Gülnaz Başsoy ile oyunu kullanmak için Milli Egemenlik Anadolu Lisesine geldi.
Lisedeki "1196" numaralı sandıkta oyunu kullanan Başsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 3,5 aydır alanlarda olduklarını ifade ederek şunları kaydetti:
"Gece gündüz çalıştık. Bugün inşallah neticesini alacağız. Hemşehrilerimizin sağduyusuna güveniyoruz. Yapacakları tercihlerin her zaman başımızın üstünde yeri vardır."
MHP Erzincan Belediye Başkan adayı Bekir Aksun da aynı lisedeki "1191" No'lu sandıkta oyunu kullandı.
Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Aksun şunları dile getirdi:
"Öncelikle seçimin ülkemize milletimize ve Erzincan'ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yaklaşık 4 aydır koşturduk artık bugün sözün millette olduğu bir gün. Vatandaşımızın verdiği karara saygımız sonsuzdur. Memleketin problemlerini çözme noktasında yol yürümek için bu yarışa başladık. Geldiğimiz bu son noktanın vatana, millete hayırlı olmasını diliyoruz."
AK Parti, MHP, Bekir Aksun, Erzincan, Güncel
Kaynak: AA