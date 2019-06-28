Seçimden sonra İstanbullulara "mangalı ellerimle yakacağım" diyen belediye başkanı sözünü tuttu

23 Haziran'da yinelenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi öncesi "Seçimden sonra gelecek İstanbullu seçmenlere mangalı ellerimle yakacağım" diyen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin , kebapları kendi elleriyle pişirdi ve vatandaşlara ikram etti.

Sözcü 'nün haberine göre Çukurova Belediyesi'nin Belediyeevleri Mahallesi'nde bulunan Mangalpark'taki etkinliğe CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve İstanbul'da oy kullanan seçmenler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin , "Her şey çok güzel olacak demiştik ve çok güzel oldu" ifadesini kullandı.

Çetin, "İstanbul seçiminin haksız bir şekilde tekrarlanması yönünde karar alınmasının ardından İstanbul seçmenine çağrıda bulunmuş ve 23 Haziran'da Adana'ya gelmeyin. Seçimin ardından gelirseniz size kendi ellerimle kebap yapacağımın sözünü vermiştim. Bugün bunun için buradayız. Mangal bahane zafer şahane" şeklinde konuştu.

31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı adaylarının Adana başta olmak üzere büyük başarı elde ettiğini hatırlatan Başkan Soner Çetin, daha sonra İstanbul'da Ekrem İmamoğlu 'nun hakkının gasp edildiğini vurguladı. Çetin, "Ancak 23 Haziran'da halk bu haksızlığa öyle bir cevap verdi ki haksızlığı yapanlar yaptıklarına pişman oldular" ifadesini kullandı.

'HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK' PANKARTI AÇILDI

Çetin, elde edilen başarıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte herkesin katkısı olduğunu kaydetti.

Çetin konuşmasının ardından Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile birlikte "Her şey çok güzel olacak" yazılı pankart açtı.