Seçime 27 Gün Kala Son Anket! İşte İstanbul'da Son Durum

23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimlerine sayılı günler kala anket şirketleri yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi, 11 bin kişiyle yüz yüze yaptığı araştırmanın sonucu paylaştı.

İMAMOĞLU 2 PUAN ÖNDE

Yapılan ankette vatandaşlara "23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 50,3'lük kesimi tercihini Ekrem İmamoğlu'ndan yana kullanacağını belirtti. Ankette Binali Yıldırım'a oy vereceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 48,2 olarak belirlendi.

31 MART'A GÖRE VATANDAŞIN KARARI DEĞİŞTİ Mİ?

Aynı ankette vatandaşlara "Seçimin tekrarlanma kararı sonrası 31 Mart'a göre politik tercihiniz değişir mi?" sorusu da yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 13'ü "Evet değişebilir" yanıtını verirken, yüzde 79'u "Hayır değişmez" yönünde görüş bildirdi. Kararsızların oranı ise yüzde 8'de kaldı.

İşte anketten çıkan sonuç;