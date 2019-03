Seçime 477 İlçede Ak Parti, 91 İlçede MHP'nin Adayıyla Girilecek"

Kaynak: AA

AYNUR EKİZ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "30 büyükşehrin 27'sinde AK Parti'nin, 3'ünde de MHP'nin adayı belediye başkan adayı olarak gösterilmiştir. İttifak kapsamında 51 ilin 17'sinde AK Parti, 4 ilde MHP'nin adayıyla seçime gideceğiz. 922 ilçe var, bunun 477'sinde AK Parti, 91 ilçede de MHP'nin adayıyla seçime girilecek." dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kamuoyuyla paylaştığı örnek oy pusulasına ilişkin, "Bütün partilerin katılımıyla gerçekleştiğini düşünmek suretiyle Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanmış olan bir oy pusulası örneğidir. Ama her parti her yerde seçime katılmadı. Seçmenin yaşayacağı sıkıntılardan bir tanesi; mesela Ankara Büyükşehir'de MHP'yi bulamayacak, Adana Büyükşehir'de AK Parti'yi bulamayacak." ifadesini kullandı.Vatandaşların her siyasi parti logosunun pusulada olacağını sandığını anlatan Yavuz, "AK Parti ile girilen yerlerde sadece AK Parti'nin logosu, MHP ile girilen yerlerde sadece MHP'nin logosu olacak. O zaman sonuç şu, AK Parti'nin logosunu gördüğü yerde AK Parti'li seçmen onun altına oyunu basacak. Eğer AK Parti logosu yoksa MHP'nin logosu vardır, o zaman da MHP logosunun altına mührünü vuracak ki gerçek irade sandığa yansımış olsun." diye konuştu."2014 seçimleri baz alındı"Yavuz, Cumhur İttifakı kapsamında MHP ile AK Parti'nin ittifak yaptığı yerlere ilişkin, "30 büyükşehrin 27'sinde AK Parti'nin, 3'ünde de MHP'nin adayı belediye başkan adayı olarak gösterilmiştir. Büyükşehirlerin tamamında ya AK Parti ya MHP var. İttifak kapsamında 51 ilin 17'sinde AK Parti, 4 ilde MHP'nin adayıyla seçime gideceğiz. 922 ilçe var, bunun 477 ilçesinde AK Parti, 91 ilçede de MHP'nin adayıyla seçime girilecek." bilgilerini paylaştı.İttifakı kapsamında meclis üyesi adaylarını belirlerken 2014 seçimlerinin baz alındığını belirten Yavuz, sözlerine şöyle devam etti:"Meclis üyeliği seçiminde yüzde 10'luk baraj uygulanıyor. 2014 seçimlerinde baraj uygulanarak hangi parti kaç tane meclis üyesi çıkarmışsa, ona göre bir hesap yapıldı ve dağılım kurgusu oluşturuldu. Barajı aşamıyorsa, baraj yokmuş gibi hesap ederek yine bir hesap yaptık. Karşılıklı anlaşma içerisinde bunu sağladık. Ama ana ölçü şu; 2014 seçim sonuçlarına göre kim, hangi sıradan çıkardı diye hesaplama yaptık ve ona göre yerleştirdik. Türkiye genelinde hiçbir sorun da yaşamadık ama bunun istisnaları oldu. Ana kriter bu olmakla birlikte, yer yer barajın aşılmadığı yerler veya başka yerlerde bazen biz MHP'ye, bazen MHP bize 'Siz, şuradan aday koyabilirsiniz' dedik.""Bütün seçim bölgelerinde seçime katılım hakkı elde ettik"Bütün seçim bölgelerinde seçime katılım hakkı elde ettiklerine işaret eden Yavuz, "Bu ittifak dışındaki her partinin seçime katılamadığı yer var. Yetiştiremediği, vaktinde gidemediği için katılamadığı yer var. Biz, son iki günde karar vermiş olmamıza rağmen hiçbir yerde bir aksilik yaşamadık. Bütün seçim bölgelerinde seçime katılım hakkı elde etmiş olduk." değerlendirmesini yaptı.Yavuz, bu kapsamda Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu fedakarlığa değinerek, "Bütün bunlar, bir beka sorunu yaşanmasın, Türkiye'nin geleceği daha aydınlık olsun, dışarıdan bize karşı ortaya konan saldırıları bertaraf edelim diye olduğu için de taban da kabullendi. Gerçekten bu ittifakın bereketli olduğunu şimdiden hissetmeye başladık. Sonuçta göreceğiz ki çok bereketli bir işe kalkışmışız." diye konuştu.