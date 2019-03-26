26 Mart 2019, 10:11
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Seçime 5 Gün Kala Son Anket! 2 Büyükşehir El Değiştiriyor

Seçime 5 gün kala Muğla, Eskişehir, Bursa, Adana, Antalya, İzmir, Ankara ve İstanbul'u kapsayan anketin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

KOMSAR Araştırma Şirketi; Muğla, Eskişehir, Bursa, Antalya, İzmir, Ankara ve İstanbul'u kapsayan araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre Ankara ve Antalya el değiştiriyor.

İSTANBUL'DA YILDIRIM ÖNDE

Kıran kırana geçecek İstanbul yarışında ise Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun 4 puan önünde yer alıyor. Ankete katılanların 50,24'ü tercihini Yıldırım'dan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 46,91'lik kısım İmamoğlu'nu destekleyeceğini belirtti.

İSTANBUL;

ANKARA;

MUĞLA;

ESKİŞEHİR;

BURSA;

ANTALYA;

İZMİR;

Mersin, Antalya, Adana, İstanbul, Politika, Güncel