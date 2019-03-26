Seçime 5 Gün Kala Son Anket! 2 Büyükşehir El Değiştiriyor

KOMSAR Araştırma Şirketi; Muğla, Eskişehir, Bursa, Antalya, İzmir, Ankara ve İstanbul'u kapsayan araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre Ankara ve Antalya el değiştiriyor.
İSTANBUL'DA YILDIRIM ÖNDE
Kıran kırana geçecek İstanbul yarışında ise Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun 4 puan önünde yer alıyor. Ankete katılanların 50,24'ü tercihini Yıldırım'dan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 46,91'lik kısım İmamoğlu'nu destekleyeceğini belirtti.
İSTANBUL;
ANKARA;
MUĞLA;
ESKİŞEHİR;
BURSA;
ANTALYA;
İZMİR;
Mersin, Antalya, Adana, İstanbul, Politika, Güncel