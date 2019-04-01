Seçimin Ardından Dolar ve Altında Son Durum

Dolar/TL cuma günü 5,5807 TL'den yaptığı kapanışın ardından, 31 Mart yerel seçimlerinin yapılmasının ardından hareketli başladı.

Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte dolar/TL, nisan ayının ve haftanın ilk gününde sığ piyasada 5,62 üzerine çıktı. Kur, işlem hacminin düşük olduğu piyasada daha sonra 5,59'lu seviyelere geriledi.

1 Nisan sabahı dolar kuru 5,61 TL seviyelerinden işlem görürken, euro ve sterlin ise sırasıyla 6,31 ve 7,34 liradan el değiştiriyor. Analistler iktidar ve muhalefet blokunun da 'seçim zaferi' ilan etmesine rağmen kurun seçim sonuçlarından bugün itibarıyla fazla etkilenmediğini belirtiyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası geleneksel balkon konuşmasında 4,5 yıl Türkiye'nin seçim gündemiyle meşgul olmayacağını belirterek, "Türkiye olarak serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz vermeden, kendi hedeflerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz güçlü ekonomi programını dikkatle hayata geçireceğiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak twitter'dan yaptığı açıklamada "Seçim geride kaldı. Bizim için ana gündemin ekonomide reform ve değişimin olduğu 4,5 yıllık kesintisiz bir dönem başlıyor." ifadelerini kullandı.