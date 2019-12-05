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Seçimler öncesi sterlin dolar karşısında son yedi ayın en yükseğinde

Birleşik Krallık'ta gelecek hafta düzenlenecek olan başbakanlık seçimlerine ilişkin yapılan anketlerin, seçimde Muhafazakar Parti Lideri ve şu anki Başbakan Boris Johnson'ın lehine sonuçlanacağı öngörüleri sonrası sterlin dolar karşısında son yedi aydır görülen en yüksek düzeyini gördü.

05.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:55Seçimler öncesi sterlin dolar karşısında son yedi ayın en yükseğinde

Birleşik Krallık'ta gelecek hafta düzenlenecek olan başbakanlık seçimlerine ilişkin yapılan anketlerin, seçimde Muhafazakar Parti Lideri ve şu anki Başbakan Boris Johnson'ın lehine sonuçlanacağı öngörüleri sonrası sterlin dolar karşısında son yedi aydır görülen en yüksek düzeyini gördü.

Birleşik Krallık'ta 12 Aralık'ta düzenlenmesi beklenen ve Muhafazakar Parti Lideri Boris Johnson ile İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn'in karşı karşıya geleceği seçimler öncesi sterlin dolar karşısında değer kazandı. dolar karşısında son üç günde yüzde 1.5 artışla Perşembe günü 1.3146 doları görürken, bu düzeyin Mayıs ayından bu yana görülen en yüksek düzey olduğu belirtildi.



Birleşik Krallık, Boris Johnson, Sterlin, Güncel

Kaynak: DHA

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