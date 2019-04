Seçimler sonrası altın fiyatları normal seyrine döndü

Kaynak: İHA

Seçimler sonrası altın fiyatları normal seyrine döndüKuyumcu esnafı yatırım konusunda en güvenli liman olarak altını işaret ediyorAltın fiyatlarında kısa dönemde ani artış beklenmiyorDENİZLİ - Yerel seçim sürecinin sona ermesiyle altın fiyatları normal seyrine girerken, Denizli 'deki kuyumcu esnafı ise altının dövize göre daha güvenli bir yatırım limanı olduğunu ifade ederek, özellikle uzun vadeli bir yatırım düşünenlerin altına yönelmelerinde fayda olacağını kaydettiler. Seçimlere kısa bir süre kalan döviz kuru ile birlikte tekrar yükselişe geçen altın fiyatları seçimlerin ardından eski seviyelerine geriledi. Denizli'de uzun yıllardır kuyumcu esnafı olarak faaliyet gösteren Servet Baysal, genelde seçimler öncesinde fiyatlarda belirsizlik oluştuğunu ve önceki haftalarda yaşanan artışın normal olduğunu aktardı. Baysal, "Fiyat konusunda böyle bir belirsizlik oluşuyor seçim döneminde. Fiyatlar 'yükselir mi düşer mi?' 'o' belirsizlik şu an ortadan kalkmış oldu. Aynı zamanda ülkemize milletimize hayırlı olsun seçimlerde. Beklenti şu an da artık normalleşme süreci yönünde. Artık biraz daha sakin fiyatlar. Fiyatlar da aşırı bir yükselme şu anda beklemiyorum, öyle bir şey ben görmüyorum en azından. Ama uzun vadede altın fiyatlarının dolar, euro için net bir şey söylemiyorum ama altın fiyatlarının 'ons' bazında yükseleceğini düşünüyorum gelecekte. Seçim sonrası ve seçim öncesinde fiyatlarının ani yükselme ani düşme olayları oldu malumunuz sizde fark etmişsinizdir. Ama seçim bittikten sonra biraz daha normalleşme var. Ani yükselmelerden ziyade zaman zaman yükselme olur fakat aniden hızlı bir şekilde değil, ons bazında yükselebilir. Altın ons bazında yükseldiği içinde hem çeyrek altını hem diğer büyük altınları bileziği de tabi fiyat bakımında yükselecek olaraktan yansıyabilir yükseliş bakımından" diye konuştu."Altına kısa vade için değil uzun vadede yatırım yapılmalı"Altının yatırım için en güvenli limanlardan biri olduğunu da kaydeden Baysal, "Altını yatırım için şöyle tavsiye ederim, altın ons bazından şu an düşük dünya genelinde. Dünya genelindeki ons yükseldiği zaman tabi ki TL bakımında da altın yükselecektir bu yüzden yatırım için tavsiye ederim. Dolardan ve euro dan daha güvenli bir limandır. Ben altını yatırım konusunda tavsiye ederim güvenli bir limandır. Altın zaten uzun vadede yatırım yapılır. Altına kısa vade için değil uzun vadede ve gelecek için yatırım yapmaları lazım. Ev alacaklar için araba alacakların uzun vadede birikim yapmak isteyenler için yatırım konusunda altını tavsiye ederim" dedi.Öte yandan, Baysal çeyrek altının 380 TL, 22 ayar bileziğin gramının 220 TL, 14 ayar altının ise 155-160 bandında işlem gördüğünü ifade etti.