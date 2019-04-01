<p> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/iyi-parti/' title='İYİ Parti'>İYİ Parti</a> Genel Başkanı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/meral-aksener/' title='Meral Akşener'>Meral Akşener</a>'in belediye başkan adaylığı için bizzat teklif götürdüğü ve ' <a class='keyword' href='/kadikoy/' title='Kadıköy'>Kadıköy</a>'de ben kazanacağım' diyen <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/emre-kinay/' title='Emre Kınay'>Emre Kınay</a>'ın alacağı oy oranı merak konusu olmuştu. Sandıkların yüzde 97'sinin açıldığı an itibariyle Kınay'ın aldığı oy oranı yüzde 12,58'de kaldı.</p><p><strong>EKREM İMAMOĞLU'NA DESTEK PAYLAŞIMI</strong></p><p>Aday gösterildiği Kadıköy'de umduğunu bulamayan ünlü oyuncu <a class='keyword' href='/emre-kinay/' title='Emre Kınay'>Emre Kınay</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ekrem-imamoglu/' title='Ekrem İmamoğlu'>Ekrem İmamoğlu</a>'na destek veren bir paylaşımda bulundu. </p><p><b>İşte Emre Kınay'ın paylaşımı;</b></p><div class='drimg'><b></b><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/04/01/secimlerde-bekledigi-sonucu-alamayan-emre-kinay-11900026_3412_m.jpg' title='Seçimlerde Beklediği Sonucu Alamayan Emre Kınay'dan İmamoğlu'na Destek'class='medium-insert-image-active'></figure></div><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/04/01/secimlerde-bekledigi-sonucu-alamayan-emre-kinay-11900026_1542_m.jpg' title='Seçimlerde Beklediği Sonucu Alamayan Emre Kınay'dan İmamoğlu'na Destek'class='medium-insert-image-active'></figure></div>