Seçimlerde Beklediği Sonucu Alamayan Emre Kınay'dan İmamoğlu'na Destek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in belediye başkan adaylığı için bizzat teklif götürdüğü ve " Kadıköy'de ben kazanacağım" diyen Emre Kınay'ın alacağı oy oranı merak konusu olmuştu. Sandıkların yüzde 97'sinin açıldığı an itibariyle Kınay'ın aldığı oy oranı yüzde 12,58'de kaldı.

EKREM İMAMOĞLU'NA DESTEK PAYLAŞIMI

Aday gösterildiği Kadıköy'de umduğunu bulamayan ünlü oyuncu Emre Kınay, Ekrem İmamoğlu'na destek veren bir paylaşımda bulundu.

İşte Emre Kınay'ın paylaşımı;