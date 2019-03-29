Seçimlerde Bin 361 Polis ve Jandarma Görev Yapacak

Kaynak: İHA

Düzce Valiliği 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için alınacak önlemleri açıkladı. Düzce'de toplam 998 sandıkta 850 Emniyet ve 511 Jandarma personeli olmak üzere toplam bin 361 güvenlik görevlisi görev yapacak.Düzce Valiliği İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde İl Seçim Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Valilik, seçim güvenliği ve takibi için gerekli tüm tedbirlerin alınarak uygulamaya konulduğunu belirtti.Yapılan açıklamada "Düzce genelinde 100 adedi Polis sorumluluk bölgesinde, 291 adedi ise Jandarma sorumluluk bölgesinde olmak üzere, toplam 391 adet oy verme alanında 538 adedi Polis sorumluluk bölgesinde, (İl Merkezi'nde 2 adet, İlçe Merkezleri'nde 1'er adet olmak üzere toplam da 9 adet seyyar sandık ile birlikte), 460 adedi ise Jandarma sorumluluk bölgesinde olmak üzere (1 adedi Çilimli Cezaevi'nde kurulacak) toplam 998 sandıkta; 850 Emniyet ve 511 Jandarma personeli olmak üzere toplam 1361 güvenlik görevlisi, seçim güvenliğini sağlamakla görevlendirildi. Kolluk kuvvetlerince, sandık alanları ve çevresinde oy verme ve oy sayım işlemleri ile sonuçların seçim kurullarına intikalleri esnasında, seçim kurulu çevresinde, hassasiyet arz eden kurum, kuruluş ve bölgelerde güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı" denildi.7/24 görev yapılacakYapılan açıklamada "Valilik İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi ile birlikte, Kaymakamlıklar, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, iletişim, ulaştırma, sağlık, itfaiye, elektrik-enerji ve doğalgaz ile görevli kurum ve kuruluşlar bünyesinde gerekli tedbirler alınmış olup, bu kurumlar seçim güvenliğini teminen, 7/24 saat esasına göre görev yapacaklar. İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri, 30-31 Mart 2019 tarihlerinde 08.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlarımızın müracaatlarına cevap vermek üzere mesai yapacak. Enerji ihtiyacının kesintisiz sağlanması, trafoların bakımı ve idaresi kapsamında SEDAŞ İl Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirler alındı. Düzce Belediyesi başta olmak üzere, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Türk Telekom İl Müdürlüğü ve ilgili diğer kurumların, kendi sorumluk alanları ve görevleri ile ilgili konularda görevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirmek için gereken tüm tedbirleri aldıkları belirtildi. 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve YSK kararları gereğince oy verme günü, oy verme süresince bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. İçkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Emniyeti ve asayişi sağlamakla görevli kolluk güçleri dışında ruhsatlı da olsa hiç kimse silah taşıyamayacak" denildi. - DÜZCE