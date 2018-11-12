Seçimlerde Kadın Aday Kotası Yükseltilsin Çağrısı

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Muhtarlar Konfederasyonu Kadın Kolları Başkanı Hava Rendeci, "Bizim siyasi parti liderlerine açık çağrımızdır. Hem belediye başkanlığı hem de meclis üyelikleri noktasında kadın kotasını artırmalarını bekliyoruz." dedi.Rendeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 Mart yerel seçimleri öncesi siyasi partilerin genel başkanlarına kadın adaylarının kotasının yükseltilmesi çağrısında bulundu.
Son yıllarda siyasette kadın temsiliyetinin arttığını ancak yeterli olmadığını ifade eden Rendeci, siyasi partileri bu konuda daha duyarlı olmaya davet etti.
Kadın kotalarının son yıllarda artmasının sevindirici olduğunu vurgulayan Rendeci, şunları söyledi:
"Özellikle son genel seçimlerde bir önceki seçimlere oranla kadın kotası belirli bir oranda arttı ancak biz kadın muhtarlar olarak bu kotanın daha fazla artırılmasını talep ediyoruz. Özellikle yerel seçimler bu noktada önemli bir fırsat. Bugün belediye başkanlığı başta olmak üzere meclis üyeliği ve encümen üyeliği noktasında yeteri kadar kadın temsilcileri bulunmamaktadır. Bizim siyasi parti liderlerine açık çağrımızdır. Hem belediye başkanlığı hem de meclis üyelikleri noktasında kadın kotasını artırmalarını bekliyoruz. Zira biz inanıyoruz, siyasete kadın eli değdikçe ülke zenginleşir. Birlik ve beraberliğimiz daha da pekişir."
Siyasete gönül veren kadınlara da seslenen Rendeci, kadınların siyasetten geri durmaması gerektiğini belirtti, örnek alınacak başarılı kadın siyasetçilerin olduğunu hatırlattı.
Rendeci, "Toplumun temel taşını oluşturan kadınlarımız, siyasetin de belirleyici unsurudur. Dolayısıyla siyasete girerek, aday olarak kararlılıklarını göstermeleri gerekir." ifadesini kullandı.
12 Kasım 2018 Pazartesi 17:11