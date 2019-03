Seçimlerden Sonra Bambaşka Bir Dönem Açacağız"

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "31 Mart seçimlerinden sonra, mücadele azmimizle ülkemizin önünde bambaşka bir dönem açacağız." dedi.Oktay, "Eğitime Yüzde 100 Destek Projesi" kapsamında Bolu Belediyesi tarafından, 4 yıllık üniversite kazanan bin 60 öğrenciye bilgisayar dağıtımı için Belediye Nikah Salonu'nda düzenlenen törene katıldı.Oktay, Bolu'nun, binlerce yıllık birikimini, her köşesi tarih kokan atmosferiyle, gelenek ve görenekleriyle bugüne taşımayı başarmış nadide bir yer olduğunu anlattı.Bolu'nun, Fatih Sultan Mehmet Han 'ın hocası Akşemseddin 'in mayasıyla yoğrulduğunu ifade eden Oktay, "Feraset, sağduyu ve itidalin harmanlandığı şehirlerimizden birisi olması sebebiyle dünü ve bugünü, Türkiye 'nin nereden nereye geldiğini iyi bilir Bolu. Her daim ülkemizin kalkınmasına sahip çıkan Bolu, gelişmenin, büyümenin ve eser belediyeciliğinin anlamını da çok iyi bilir." diye konuştu.Oktay, Bolu'nun güzel insanlarının karşısına hep yeni projelerle, yeni müjdelerle çıktıklarını belirterek, şunları söyledi:"Bolu Belediyemiz vesilesiyle üniversite öğrencisi gençlerimize bilgisayar hediye ediyoruz. Bolu Belediyemiz 'Eğitime yüzde 100 Destek Projesi' kapsamında liseyi Bolu'da bitiren ve herhangi bir üniversitenin lisans, yüksek lisans veya doktora programlarına yerleşen Bolulu gençlerimize bugüne kadar 9 bin 800 adet dizüstü bilgisayar hediye etmiştir. Hafızlık eğitimini başarıyla bitiren 370 öğrencimize ve 225 engelli vatandaşımıza da yine bilgisayar hediye edilmiştir." AK Parti 'nin kurulduğu günden bu yana milletle yol yürüdüğünü, hem yerelde hem de geniş çaplı yatırımlarla gönülleri kazandığını anlatan Oktay, "17 yıldır ülkemize ve milletimize hizmet etmenin, proje üretmenin, yatırım yapmanın ve eser inşa etmenin gayreti içinde olduk. İşte bu anlayışla geçtiğimiz 17 yılda Bolu'ya da ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 9 milyar lira." dedi.Oktay, davalarının her alanda ülkeyi ve milleti layık olduğu hizmetlere kavuşturma davası olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:"Son 17 yılda ülkemizi her alanda rekorlarla, başarılarla tanıştırdık. Bolulu kardeşlerimiz de her zaman bizimle yol arkadaşlığı ettiler, destek oldular. İşte bu desteğinizin meyvelerini her şekilde topluyorsunuz. Bugün Türkiye'nin, Bolu'nun geldiği yer, her şeyden önce milletimizin başarısının ifadesidir, yani sizin ifadenizdir. 31 Mart seçimlerinden sonra, mücadele azmimizle ülkemizin önünde bambaşka bir dönem açacağız."Bugüne kadar yapılanların, hedeflerin ve yapılacakların sadece küçük bir kısmı olduğunu aktaran Oktay, konuşmasını şöyle tamamladı:"İnşallah 31 Mart'tan sonra daha büyük projeleri birer birer hayata geçireceğiz. Cumhur İttifakı'nın Bolu Belediye Başkan Adayı sayın Fatih Metin 'in gündeminde bugün ödüllerini verdiğimiz 'Eğitime yüzde 100 Destek Projesi' gibi nice projeler var. Millet bahçesi, teknokentler, kod yazma atölyeleri, istihdam teşvikleri ve akıllı şehir sistemi gibi projeleriyle Fatih Metin, gencinden yaşlısına, tabiat varlıklarından bitki türlerine kadar Bolu'nun varlığına değer katacak."Konuşmanın ardından Oktay, öğrencilere bilgisayarlarını takdim etti.