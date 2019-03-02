Seçimlerden Yüksek Bir Oyla Çıkmamız Gerekiyor"

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Cumhur İttifakı'nın devletin bekası için kurulduğunu belirterek, "Öteki tarafta da PKK ile arasına mesafe koymamış, PKK'ya terör örgütü dememiş bir partiyle kol kola yürüyen bir ittifak anlayışı var. İşte onun için adamakıllı bir ders vermemiz gerekiyor." dedi.Partisinin Serdivan İlçe Başkanlığınca Kazımpaşa Mahallesinde düzenlenen mitingde konuşan Yavuz, kente yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün kente gerçekleştirdiği ziyaretini anımsatan Yavuz, bin yataklı şehir hastanesinin çok yakında ihalesinin yapılacağı bilgisini vererek, böyle hizmetlerin peş peşe geleceğini ve Sakarya'nın dönüşümünü devam ettireceğini kaydetti."Adam akıllı bir ders vermemiz gerekiyor"Yavuz, ülkenin bekası için Milliyetçi Hareket Partisi'yle (MHP) Cumhur İttifakı'nın oluşturulduğunu anlatarak, Cumhur İttifakı'nın çok fazla muvaffak olması gerektiğini söyledi.Meselenin sadece Serdivan Belediyesini ya da Sakarya Büyükşehir Belediyesini kazanmak olmadığını ifade eden Yavuz, şöyle devam etti:"Öncesinden çok daha yüksek AK Parti ve MHP'nin toplam oyunun da üzerine geçecek bir sonuç almamız gerekiyor. Çünkü öbür ittifaka bir bakın. Cumhur İttifakı, 'Gerekirse bizim zararımıza olsun, yeter ki milletin memleketin ülkenin hayrına olsun' diyor. Hem Devlet Bahçeli diyor hem de sayın cumhurbaşkanımız diyor. Bunun için al gülüm ver gülüm yapmadan, pazarlıklar içerisine girmeden, düzgünce liste çalışmaları yapıldı, hiç de problem çekilmedi. 'Devletin bekası için gerekirse partiler olarak biz zararı dahi göze alırız' anlayışıyla kurulan ittifak bu tarafta var, öteki tarafta da PKK ile arasına mesafe koymamış, PKK'ya terör örgütü dememiş bir partiyle kol kola yürüyen bir ittifak anlayışı var. İşte onun için adamakıllı bir ders vermemiz gerekiyor."Yavuz, seçimlere kadar çok çalışılması gerektiğini aktararak, "Cumhur İttifakı'nın partileri olarak sen ben demeden devletin bekası ve geleceği için, yeniden 15 Temmuz hadisesi yaşamayalım, yeniden Gezi olayları hortlamasın, sistem kökleşsin, yerleşsin, derinleşsin, kendini toparlasın ve eskisi gibi krizler kaoslar ülkesine dönmeyelim' diye adam akıllı yüksek bir oyla bu seçimlerden çıkmamız gerekiyor." diye konuştu.Konuşmasının ardından Yavuz ile Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Serdivan Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar, Kazımpaşa Birlikspor lokalini ziyaret ederek vatandaşlarla bir süre sohbet etti.