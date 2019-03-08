Seçimlere 23 Gün Kala 5 Kritik Büyükşehirde Yapılan Anketin Sonuçları Belli Oldu

EMAX Araştırma Şirketi, 31 Mart yerel seçimleri için 1-7 Mart 2019 tarihleri arasında 5 büyükşehiri kapsayan anket çalışması yaptı. Anket çalışmasında AK Parti Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa'da önde gözüküyor, Van'da ise HDP önde.

Anket çalışması 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere yönelik seçmenlerin parti tercihlerini ölçmek ve değerlendirmek için gerçekleştirildi. Araştırma örneklemi TÜİK, 2014 Yerel Seçim Sonuçları ve 24 Haziran 2018 Milletvekili Genel sonuçları dikkate alınıp, her ili temsil edecek nitelikte oluşturularak düzenlendi. Araştırma, 5 büyükşehirde yaşayan, 18 yaş ve üzeri toplam 6 bin 615 katılımcıyla önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak (CATI) bilgisayar destekli telefonla anket yapma tekniği ile gerçekleştirildi. Elde edilen veriler, kontrol edildikten sonra bilgisayar ortamına aktarıldı, SPSS istatistik paket programı yardımıyla çözümlemeler yapıldı.

KARARSIZ SEÇMENLER BELİRLEYİCİ OLACAK

EMAX Araştırma Genel Koordinatörü Sezai Erhan, AK Parti'nin Erzurum ile Kahramanmaraş'ta rahat bir şekilde kazanacağını, Hatay ve Şanlıurfa'da ise bir rekabetin söz konusu olduğunu söyledi. Erhan, kararsız seçmen eğilimin 5 büyükşehir ve ilçelerdeki sonucu doğrudan etkileyeceğini belirterek, "AK Parti, CHP, MHP, HDP, SP ve İYİ Parti'lilerin hedefinde henüz hangi partiye/adaya oy vereceğini netleştirmeyenler ile birde sandık başına gitmeyen seçmen kitlesi bulunmaktadır" dedi.

ERZURUM'U AK PARTİ RAHAT KAZANIYOR

Araştırmada, vatandaşa "Bugün Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri" soruldu. Kararsızlar dağıtılmadan yüzde 56,4'lük kesim AK Parti'nin adayı Mehmet Sekmen, yüzde 26,5'lik kesim "İYİ Parti'nin adayı Mahmut Uykusuz" dedi.

HATAY'DA AK PARTİ'NİN ADAYI ÖNDE

"Bugün Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri" sorulan vatandaşlardan yüzde 43,7'lik kesim AK Parti'nin adayı İbrahim Güler, yüzde 40,8'lik kesim ise "CHP'nin adayı Lütfü Savaş" dedi. Hatay'da yüzde 14,6'lık kararsız seçmenin tercihine göre seçim şekillenecek.

ŞANLIURFA VE KAHRAMANMARAŞ'TA AK PARTİ ÖNDE

"Bugün Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri" sorulan vatandaşlardan yüzde 45,2'lik kesim AK Parti'nin adayı Zeynel Abidin Beyazgül, yüzde 37,6'lık kesim ise CHP, İYİ Parti ve HDP'nin desteklediği " Saadet Partisi'nin adayı Sabahattin Cevheri" dedi.

Kahramanmaraş'taki anket çalışmasında AK Parti'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör'ün yüzde 58,2, CHP'nin adayı Ali Öztunç'un ise yüzde 24,1 oy alacağı öngörüldü.

VAN'DA HDP ADAYI ÖNDE

Van'da ankete katılanların yüzde 42,5'i tercihini HDP adayı Bedia Özgökçe Ertan'dan yana kullanırken, AK Parti'nin adayı Necdet Takva'yı tercih edenler ise yüzde 34,2 olarak belirlendi.