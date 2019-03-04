Seçimlere Sayılı Günler Kala 9 Büyükşehirde Yapılan Anketin Sonuçları Yayınlandı

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Gezici Araştırma; İstanbul, Ankara, Bursa, Adana, Hatay, Balıkesir, Manisa, Aydın ve Antalya illerini kapsayan son anketini yayınladı.

ANKARA VE İSTANBUL'DA AK PARTİ ADAYLARI ÖNDE

Yapılan ankete göre; Binali Yıldırım kararsızların dağıtılmasıyla İstanbul'da yüzde 52,1 oy alıyor. Ankette CHP'nin Adayı Ekrem İmamoğlu ise 46,6'lık kesimin oyunu alıyor. Araştırma'ya göre Ankara'da ise AK Parti adayı Mehmet Özhaseki, CHP'li rakibi Mansur Yavaş karşısında 5,5 puanlık bir fark ile önde.

BURSA'DA MİLLET İTTİFAKI ÖNDE

Ankette Bursa'da CHP'li Mustafa Bozbey'in, AK Partili Alinur Aktaş karşısında yüzde 46,5 oranında oy aldığı görülüyor. Aktaş'ın oy oranının ise yüzde 41,2 olduğu ifade ediliyor. Ankete göre Adana, Balıkesir, Hatay, Antalya, Aydın ve Manisa'da da AK Parti ve MHP tarafından aday gösterilen isimler önde.

İşte anketten çıkan sonuçlar;