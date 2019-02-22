Seçimlere Sayılı Günler Kala, Yapılan Anketten Çarpıcı Sonuçlar Çıktı

Ada Araştırma Şirketi, 10-17 Şubat tarihleri arasında 4 büyükşehiri kapsayan araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan araştırmaya göre; AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ipi göğüslüyor.

Anket çalışması, seçmenin yerel seçim gündemini nasıl değerlendirdikleri, gündemdeki olayları nasıl algıladıkları, Mart ayında yapılacak yerel seçimlerine yönelik parti tercihleri, parti tercih kriterlerini ve aday tercih kriterlerini ölçmek ve değerlendirmek için gerçekleştirildi. Araştırma, 6 büyükşehirde yaşayan, 18 yaş ve üzeri toplam 6 bin 500 katılımcıyla önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak (C.A.T.İ) bilgisayar destekli telefonla anket yapma tekniği ile gerçekleştirildi. Elde edilen veriler, kontrol edildikten sonra bilgisayar ortamına aktarıldı, SPSS istatistik paket programı yardımıyla çözümlemeler yapıldı. Araştırma örnekleminin oransal dağılımı, 6 büyükşehirde yer alan seçmen büyüklüğüne göre tespit edildi. Araştırma örnekleminin, demografik bilgilere göre dağılımında TÜİK verileri, lokasyon dağılımında ise genel seçimlerdeki seçmen sayısı baz alındı.

Araştırmanın yüzde 47,9'u kadın, yüzde 52,1'i ise erkek profilden oluştu. Siyasi düşünce olarak tanımlanan kimliğin yüzde 32,1'i Atatürkçü, yüzde 29,2'si milliyetçi, 16,4'ü muhafazakar, 11,6'sı sosyal demokrat, 5,3'ü sosyalist, 3,8'i laik, 1,6'sının ulusalcı kesimden oluştu. Yüzde 66,7'lik kesim oy vereceği parti ya da adayını kesinleştirdiğini belirtirken, sandık başında karar veririm diyen kesim 6,2 oldu. Son gece karar veririm diyen yüzdelik dilim ise 4,8 oranında oldu.

İSTANBUL'DA BİNALİ YILDIRIM ÖNDE

Araştırmada, vatandaşa 'Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri' soruldu. Yüzde 40,6'lık kesim AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım, yüzde 36,2'lik kesim CHP'nin adayı ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yana tercih kullanacağını belirtti.

ANKARA'DA AK PARTİ KAZANIYOR

'Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri' sorusuna vatandaşların yüzde 48,6'lık kesimi AK Parti'nin adayı Mehmet Özhaseki, yüzde 47,9'luk kesim ise CHP'nin adayı Mansur Yavaş yanıtını verdi.

İZMİR'DE YİNE CHP

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in yüzde 40,9, AK Parti'nin adayı Nihat Zeybekci'nin ise yüzde 28,9 oy alacağı öngörüldü.

ADANA'DA ZEYDAN KARALAR ÖNDE

Anket çalışmasında, Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hüseyin Sözlü'nün yüzde 37,4, CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Zeydan Karalar'ın ise 40,6 oy alacağı öngörüldü.