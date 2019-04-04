Seçimsiz 4.5 Yıl Konutta Fırsat Merkezde Ekonomi

Seçim sonrasına ilişkin değerlendirmede bulunan iş dünyası temsilcileri, ekonomide fırsatlarla dolu yeni bir döneme girildiğini söyledi. Engelsiz 4.5 yılın hemen her sektöre pozitif yansıması bekleniyor. Bunlardan biri de hiç kuşkusuz konut sektörü.

Vergi teşviği sürüyor

İstihdamın da lokomotifi olan konut sektörünü desteklemek için geçtiğimiz günlerde vergi avantajında süre uzatılmıştı. Buna göre; konut satışlarında KDV oranı 31 Aralık 2019'a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak. Tapu harçlarında daha önce yüzde 4'ten 3'e indirilen oran yılsonuna kadar devam edecek. Örneğin; yılsonuna kadar 500 bin liralık konut alanlar, indirimler sayesinde 52 bin 500 lira avantaj sağlayacak.

'Faiz ve döviz düşer'

Sektörle ilgili beklentileri ve seçim sonuçlarının yansımalarını değerlendiren Remax Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Seçimlerin sonuçlanması ve sonucun piyasalarca olumlu tepki ile algılanması is dünyasını rahatlattı. Artık biliyoruz ki 4.5 yıl secim olmayacak. Belirsizliklerin ortadan kalkması ile konut kredi faizlerinin ve döviz kurlarının düşeceğine inanıyorum" dedi.

'İndirimler olumlu yansır'

Kamu bankaları öncülüğünde konut kredi faizlerinde indirime gidilmişti. Buna göre yüzde 1.28 faizle kredi sağlanıyor. Bu durumun piyasaya olumlu yansıyacağına işaret eden Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Benzer uygulamaların diğer bankalara da yayılması halinde konut alacaklar için yeni fırsatların doğacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Döviz yerine ev

Dövizin yabancının konut alımına etkisine de değine Başaran, "Kurların geldiği seviye dolarda 5'li rakamların altına inebilirse yabancıların da konut alma iştahını olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Konut almak yerine elindeki nakidi dövizde ve faizde tutanlar hızlı bir şekilde dövizlerini bozdururlarsa kârlı çıkacaklarını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler