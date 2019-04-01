Seçimsiz Geçecek Süreçte İlk Gündem Ekonomi Olmalı"

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Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, Türkiye'nin seçimsiz geçirilecek 4,5 yıllık süreçte ilk gündem maddesinin ekonomi olması gerektiğini belirtti.Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede gelecek 4,5 yılda seçim gündemi olmayacağına işaret ederek, bu sürecin ekonomiye odaklanmak adına önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.Türk milletinin sandığa gidip oyunu kullandığını, seçime yüksek katılım göstererek demokrasiye ve demokratik haklarına sahip çıktığını, tüm dünyaya da demokrasinin Türkiye'deki işlerliğini gösterdiğini aktaran Yıldırım, bazı münferit olaylar dışında huzur içinde geçen seçimin sonuçlarının ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi.Yıldırım, seçimlerin uzun süredir gündemde olduğunu dile getirerek, "Bu gündem hem ekonomiyi hem de toplumu yordu. Biraz dinginliğe ihtiyacımız var. Seçimsiz geçecek dönem ekonomik toparlanma için bir fırsat olacaktır. İş dünyası olarak bu fırsatı doğru değerlendirebilmek için çalışacağız. Seçimsiz geçecek 4,5 yıllık süreçte Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı. Ekonomiye odaklanarak hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Türk iş dünyası olarak el birliği ile daha çok üretmek, daha çok yatırım yapmak, istihdam yaratmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.Demokratik haklarına sahip çıkan herkese teşekkür eden Yıldırım, seçilenlere başarılar diledi, yerel seçimlerin herkes için güzel günler getirmesini temenni etti.GSO Başkanı ÜnverdiGaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ülkeye, Gaziantep'e ve millete hayırlı olmasını diledi.Uzun zamandır ülke gündeminde seçimlerin olduğunu ve 31 Mart itibarıyla millet iradesinin sandığa yansıdığını ifade eden Ünverdi, demokrasi ve ülkenin geleceğine sahip çıkan tüm yurttaşlara teşekkür etti, vatan ve millet sevdasıyla, ülkeye hizmet için seçimlere giren tüm adayları ve belediye başkanlarını kutladı.Ünverdi, yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından ülkenin hızla kendi doğal gündemine odaklanması gerektiğine vurgu yaparak, "Ülkemizin önünde 4,5 yıllık kesintisiz bir zaman dilimi var. Bu zamanı her anlamda çok iyi değerlendirmeliyiz. Önceliğimizi ekonomiye vermeli ve gecemiz, gündüzümüz ekonomi olmalı. Ekonomide beklenti en önemli unsuru teşkil ediyor. Seçimle ilgili beklenti algısını geride bıraktık. Bundan sonra istikrar ve güvenin tesis edilmesi ile 4,5 yılda çok büyük mesafeler katedebiliriz. Bu dönemde yapısal reformlar hızla hayata geçirilmeli, eğitimi önceleyerek yatırım ve katma değerli üretimi artırmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.GTB Başkanı AkıncıGaziantep Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Mehmet Akıncı da yerel seçim sonuçlarının Türkiye'ye hayırlı, uğurlu olmasını diledi.Demokratik bir olgunluk içerisinde geçen seçimleri geride bıraktıklarını belirten Akıncı, Türkiye'nin seçim atmosferinden bir an önce çıkarak ekonomi gündemine odaklanması gerektiğini kaydetti.Akıncı, "Önümüzde seçimsiz geçireceğimiz ve çok iyi değerlendirmemiz gereken 4,5 yıllık bir fırsat zamanı var. Kesintisiz icraat yılları olarak gerçekleşmesini beklediğimiz bu zaman diliminde, ekonomimizin temel dinamiklerini güçlendirecek yapısal reformların hayata geçirilmesi ülkemiz adına büyük önem taşıyor. Bu bağlamda birlik ve beraberlik içerisinde, el ele daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor." açıklamasında bulundu.