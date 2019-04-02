Seçkin Karataş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İSTANBUL PENDİK belediye başkan adayı olan Seçkin Karataş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL PENDİK ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Seçkin Karataş isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İSTANBUL PENDİK adayı Seçkin Karataş kimdir? BTP İSTANBUL PENDİK adayı Seçkin Karataş yüzde kaç oy aldı?

Seçkin Karataş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İSTANBUL PENDİK belediye başkan adayı olarak gösterilen Seçkin Karataş PENDİK ilçesinde % 0,28 oranında oy almıştır. PENDİK ilçesinde % 0,28 oranında oy olan Seçkin Karataş adlı BTP adayı toplamda 1.120 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL PENDİK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.