Seçkin Piriler 25 Bin TL'lik Borçtan Dolayı 20 Yıllık Dostu Meral Kaplan'ın Evine Haciz Gönderdi

Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen 20 yıllık dostlar Seçkin Piriler ve Meral Kaplap'ın geçtiğimiz yaz kavga ederek araları açıldı. Seçkin Piriler, son olarak Meral Kaplan'dan borcunu alamadığı iddiasıyla evine haciz gönderdi.

20 YILLIK ARKADAŞININ EVİNE HACİZ GÖNDERDİ

Kanal D'deki '2. Sayfa' programının haberine göre; Seçkin Piriler 20 yıllık arkadaşı Meral Kaplan'ın Ortaköy'deki evine haciz gönderdi.

ARABASINA EL KONULDU

Meral Kaplan'ın arabasına el konuldu. Meral Kaplan'ın Seçkin Piriler'e 25 bin 450 TL borcu olduğu öğrenildi.

EVDE BAŞLAYAN KAVGA SOKAĞA TAŞMIŞTI

Seçkin Piriler ve Meral Kaplan, geçen ağustos çocuklarıyla birlikte Bodrum'da tatile çıkmıştı. Gündoğan'da aynı evde kalan Meral Kaplan ve Seçkin Piriler'in evde başlayan kavgaları sokağa taşmıştı. Seçkin Piriler'in "Benimle mezara gidecek" dediği, Meral Kaplan'ın ise sessiz kaldığı büyük kavganın nedeni geçen günlerde ortaya çıkmıştı.

Seçkin Piriler

SEVGİLİSİYLE MERAL KAPLAN'IN MESAJLAŞTIĞI İDDİASI

İddiaya göre Kaan Tangöze'den iki yıl önce boşanan Seçkin Piriler, o dönem aşk yaşadığı avukat sevgilisiyle, Meral Kaplan'ın mesajlaşmalarını yakaladı. Kavga sonrası Seçkin Piriler, Meral Kaplan'ı evden kovmuş ve hayatından tamamen çıkartmıştı.