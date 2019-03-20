Seçmen Bilgi Kağıtlarınde Son 4 Gün

Kaynak: İHA

31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak vatandaşların seçmen kağıtları muhtarlıklarda dağıtılmaya devam ediliyor.Eskişehir Akarbaşı Mahalle Muhtarı Ali Selçuk Yüceland seçmen bilgi kağıtlarının dağıtılması ile ilgili yaptığı açıklamada, "4 Mart tarihinden itibaren seçmen bilgi kağıtlarını, vatandaşlarımıza dağıtmaya başladık. Vatandaşlarımız, muhtarlıklara uğrayarak seçmen bilgi kağıtlarını alabilirler. Vatandaşlarımız bir an önce seçmen bilgi kağıtlarını alırsa daha rahat olur, sonradan yer aramakla uğraşmazlar. Seçmen bilgi kağıtlarını alacak vatandaşlar; hangi sandık ve hangi okulda oy vereceklerini, bu seçmen bilgi kağıtları ile kolaylıkla bulacaklardır. Seçmen bilgi kağıtlarını; apartman apartman ayırdık. Her dairede oturanları, ayrı ayrı zarfların içine koyarak ve zarfların üzerine adresleri yazılmış vaziyette, muhtarlığımıza gelen vatandaşlarımıza veriyoruz. Bu şekilde vatandaşlarımıza, iyi bir şekilde hizmet vermeyi amaçladık. Aynı zamanda vatandaşlarımız; Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) ait internet sitesine girerek, hangi sandıkta ve hangi numarada oy kullanacaklarını öğrenebilirler. Akarbaşı Mahallesinde 14 bin 450 seçmen var. Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtılması, 24 Mart tarihinde bitiyor" dedi. - ESKİŞEHİR