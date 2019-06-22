22.06.2019 13:11
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Seçmen sandığa kilitlendi, plajlar boş kaldı

Seçmen sandığa kilitlendi, plajlar boş kaldı

İstanbul'da seçim öncesi plajlarda yoğunluğa rastlanmadı.

İstanbul 'da seçim öncesi plajlarda yoğunluğa rastlanmadı. İstanbullu seçmen yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını belirlemek amacıyla sandığa gidecek. Yüksek Seçim Kurulu 'nun seçim yenileme kararının ardından İstanbullu seçmen sandığa kilitlendi. Normal zamanda dolu olan İstanbul'un çevre sahilleri boş kaldı. İstanbullunun sıklıkla tercih ettiği Ağva plajlarında yoğunluk görülmedi. İşletmeciler, sahillerde seçim nedeniyle boşluklar olduğunu ve hafta başından itibaren yeniden yoğunluk olmasını beklediklerini söyledi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Yüksek Seçim Kurulu , İstanbul , Güncel

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