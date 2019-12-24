Securitas'a Turizmde en iyi outsource servis yönetim ödülü

Antalya HotelSu'da düzenlenen törende ödülü Securitas Türkiye Akdeniz Bölge Müdürü ve Havacılık Segment Lideri Seçkin Özdemir aldı.

Ödülü değerlendiren Seçkin Özdemir, 'Securitas olarak dördüncü kez ödüle layık görülmenin gururunu yaşıyoruz. Türk turizminin öncü markalarına sunduğumuz entegre güvenlik çözümlerimiz ile iş ortaklarımızın işlerine katkı sağlamaya ve ek değer yaratmaya devam ediyoruz. Amacımız dünyanızın daha güvenli hale gelmesini sağlamak. Securitas olarak, amacımıza hizmet etmeye ve iş ortaklarımızın en yakın çözüm ortaklarından birisi olmaya devam edeceğiz' dedi.

Bu yıl 10. yılını kutlayan ve turizm sektöründe yönetim kalitesinin önemini vurgulamak amacıyla GM Turizm ve Yönetim Dergisi tarafından düzenlenen QM Awards 2019, turizmin en iyilerini 11 Dalda 58 kategoride ödüllendirdi. İnternet üzerinden gerçekleşen oylama ile de QM Awards bu yıl bir rekora imza attı. Oylama sayfasını100 Bin 254 kişi ziyaret etti.

Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, KKTC Turizmi'nin önde gelen temsilcileri, turizm sektörüne yönelik hizmet veren firmaların yönetim kurulu üyeleri ve tüm turizm paydaşları törende yer aldı.

Ayrıca AKTOB-Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği-TÜRSAB Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Antalya İl Kültür Müdürlüğü, ATSO (Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, QM'in Kurumsal Destekçisi olan POYD-Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği yetkilileri de kazananlara ödüllerini takdim etti.

Telekomünikasyondan finansa, havacılıktan madenciliğe, enerji sektöründen endüstriyel tesislere kadar 21 segmente özel güvenlik çözümleri sunan Securitas Türkiye; 78 ilde, 11 Bölge Müdürlüğü'nde, 70 Şube Müdürlüğü ile, 2500 hizmet noktasında yaklaşık 20 bin çalışanı ile 1000'in üzerinde farklı projede hizmet vermektedir.