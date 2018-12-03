Securitas "Engelsiz" Güvenlik Raporu Yayında

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:48



03 Aralık 2018 Pazartesi 12:48

Türkiye'nin "İlk Engelsiz Güvenlik Şirketi" Securitas, Securitas Kişisel Güvenlik Rehberi'nden sonra "Aylık Güvenlik Raporu"nu da ses kaydı haline getirerek engellilerin kullanımına sundu. Her ayın başında güncellenen ses kaydına www.securitas.com.tr üzerinden ulaşmak mümkün olacak.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Securitas'ın gönüllü çalışanları tarafından seslendirilen Securitas Aylık Güvenlik raporu o aya ilişkin güvenlik gündemi özetlenerek, riskler ve alınması gereken önlemler anlatılıyor.Türkiye Engelliler Federasyonu'ndan 2015 yılında Farkındalık Ödülü'nü alan Securitas, hem saha da hem de müşterilerini bu konuda bilinçlendirmek için çeşitli çalışmalar yapıyor.İlk olarak çalışma alanlarını düzenleyen Securitas, Genel Müdürlük ofisi "engelsiz ofis" sertifikası aldı. Diğer ofislerini de bu sertifikaya uygun hale getirmek için çalışmalara başladı. Engelsiz hayata desteğin sadece erişebilir mekanlarla verilmeyeceğinin bilincinde olan Securitas, farkındalık çalışmalarına çalışanları ile başladı.Securitas, Engelsiz Projesi Gönüllüleri ile faaliyetlerine devam ederken hizmet verdiği kuruluşlarda da farkındalık arttırmaya yönelik çalışmalar yapıyor. Pilot projeler kapsamında güvenlik görevlilerine Engelsiz İletişim ve İşaret Dili eğitimleri veren Securitas, bu eğitimlerle hizmet verdiği kuruluşların kendi içlerinde hayata geçirdikleri engelsiz hayata destek olmayı hedefliyor.Proje kapsamında Kişisel Güvenlik Rehberini engellilere yönelik revize ederek yayınlayan Secuitas, düzenli çıkarttığı yayınlarda engellilere yönelik yayınlar yaparak farkındalık yaratmaya devam ediyor.- "Hedefimize bir adım daha yaklaştık"Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Secuitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, Securitas olarak "Engelsiz güvenliği" destekleyen ilk güvenlik firması olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.Kösereisoğlu, şunları kaydetti:"Engelsiz projemizde hızlı adımlarla ilerliyoruz. Kişisel Güvenlik Rehberimizden sonra, Aylık Güvenlik Raporu'muzu da seslendirerek hedefimize bir adım daha yaklaştık. Hizmet verdiğimiz kuruluşlar ve onların misafirleriyle empati kurup, memnun etmek her zaman öncelikli hedefimiz.Engelsiz Projesi ile sadece mekanları değil, misafirlerimizle iletişimimizi de engelsiz hale getireceğiz. Sahada hizmet veren güvenlik görevlisi arkadaşlarımızı engelli bireylere yardımcı olmak için özel olarak eğitimler almaya devam edecek, engelsiz bir ortam oluşturmak için destek olacaklar."