SED Medya tanıtım kokteyline yoğun ilgi

FRT Televizyonu, Gerçek Fethiye Gazetesi, Dost Gazetesi, FRT FM, Fethiye Aktüel Dergisi gibi saygın yayın ağını bünyesinde bulunduran SED Medya, tanıtım kokteylini Şat Restoran'da gerçekleştirdi. 100'den fazla davetlinin yer aldığı organizasyonda SED Medya bünyesindeki yayın organları ve personeller de tanıtıldı.Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya ve çok sayıda davetlinin katıldığı tanıtım kokteyli renkli görüntülere sahne oldu. SED Medya Sahibi Seda Köktener ve Genel Müdür Sıdıka Kölemen davetlileri kırmızı halı girişinde karşılarken, hazırlanan bölümde ise fotoğraf çekimleri gerçekleştirildi.Sohbet havasında başlayan kokteyle katılımcılar ve çalışanlar şıklığı ile damga vurdu. Tanıtım programının ilk bölümünde SED Medya bünyesinde bulunan yayın organları tanıtıldı. Daha sonra çalışanlar hakkında kısa bilgiler aktarılıp, davetlilere tanıtıldı. Gecenin sunuculuğunu Ana Haber Spikeri Esra Kapıcı yaptı. Oldukça renkli ve samimi bir ortamda geçen tanıtım kokteyline Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca damga vurdu. Gecenin sonunda SED Medya ailesinin pasta kesimini, Kaymakam Şahiner ve Başkan Karaca gazetecilerden aldıkları makinelerle fotoğrafladı.Tanıtımların ardından açılış konuşmasını yapan SED Medya Sahibi Seda Köktener, "Bu kokteylin birbirinden değerli arkadaşlarımızın gecesi olmasını istedik. Bu anlamlı günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyoruz" dedi.Fethiye Gazeteciler Derneği Başkanı Mesut Bölük konuşmasında, "Fethiye'de artık medya emin ellerde. Şu sıralar klavye başında çok iyi çalışan medyacılarımız var. Önemli olan bizden çıkan, ilmek ilmek dokunarak sayfalara taşınan bir haberin doğruluğundan kimsenin endişesi olmamalıdır. Yıllardır beraberiz. Geçtiğimiz yıllarda ulusal bir kanalımız vardı. Son televizyonumuzu da kaybetmemek için Seda beye ve ekip arkadaşlarına teslim ettik. Katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Yiğit, "Başka bir programından dolayı aramıza katılamayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün'ün selamlarını ve tebriklerini iletiyorum. Sağlıklı işleyen, tarafsız, ilkeli, her ne şartlarda olursa olsun; basın ve medyanın sosyal yaşamın ve demokrasinin emniyet sübabı olduğunu hepimiz takdir ederiz. SED Medya'ya uzun bir yayın hayatı diliyorum" şeklinde konuştu.Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da, "Yerelde basınla uğraşmak ve ayakta kalmak çok zor. Uzun yıllar siyaset yapan bir insan olarak bunu yakından biliyorum. Görev sürem boyunca yerel basına her zaman destek olacağıma söz vermiştim. 4,5 aylık görevimde Fethiye'nin değerli basın mensupları ile birlikte Fethiye'mizi hep birlikte şekillendirmek ve geleceğine yön vermek adına onlarla güzel işler yapmak istiyoruz. 2009 yılında Kumluova'da belediye başkanı olduğum zaman FRT TV ve Gerçek Fethiye Gazetesi'nde görev yapan arkadaşlarımız her zaman bizlere yardımcı oldular. Onların bizlerden hiçbir talebi olmadı. Kumluova'ya kadar gelip, bizim oradaki hizmetlerimizi hem yerel hem de ulusal bazda halkımıza duyurdular" dedi.Son olarak kürsüye gelen Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, "Sabah saatlerinde bir okulumuzda boya kampanyası yaptık, arkadaşlarımız takip ettiler. Narkotik tırımızın tanıtımını yaptık, arkadaşlarımız oradaydı. Okul açılışımız vardı, arkadaşlarımız yine orada görev yaptılar. Belediye başkanımızın ifade ettiği gibi her zaman yanlarında olduğumuzu belirtiyorum. 21 kişilik bu dev kadroyu görünce Fethiye adına gurur duydum. SED Medya'ya yayın hayatında başarılar diliyoruz" diye konuştu. - MUĞLA