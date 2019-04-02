Seda Ağırdil Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ESKİŞEHİR MİHALGAZİ belediye başkan adayı olan Seda Ağırdil isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ESKİŞEHİR MİHALGAZİ ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Seda Ağırdil isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ESKİŞEHİR MİHALGAZİ adayı Seda Ağırdil kimdir? BTP ESKİŞEHİR MİHALGAZİ adayı Seda Ağırdil yüzde kaç oy aldı?

Seda Ağırdil Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ESKİŞEHİR MİHALGAZİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Seda Ağırdil MİHALGAZİ ilçesinde % 0,08 oranında oy almıştır. MİHALGAZİ ilçesinde % 0,08 oranında oy olan Seda Ağırdil adlı BTP adayı toplamda 2 adet oy sayısına ulaştı.

ESKİŞEHİR MİHALGAZİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.