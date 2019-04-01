Seda Akgül, 2. Sayfa Programının Sunucularına Sitem Etti!

Ekranlardan bir süredir uzak kalan ünlü sunucu Seda Akgül, 2. Sayfa sunucuları Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'ya sitem etti.

"BİR YORUM MUHATTABINA SORULUR"

Geçtiğimiz hafta Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın canlı yayın konuğu olan Bahar Candan, Seda Akgül hakkında Instagram paylaşımlarını kast ederek bu hareketlerin o yaşta bir kadına yakışmadığını ve kendisini taklit ettiğini söylemiş, programın sunucuları da bu açıklamayı destekler şekilde konuşmuştu. Bu gelişmelerin ardından Instagram hesabından açıklama yapan Seda Akgül, "Dostum dediniz dost bildik. Yakışmadı ayıp oldu. Ayıp ettiniz. Bir yorum muhattabına sorulur. Yıllarının gazetecilerine bunları öğretecek değilim" diyerek Müge ve Gülşen'e sitem etti.

BAHAR CANDAN NE DEMİŞTİ?

Özellikle Akgül'ün son zamanlarda paylaştığı videoları ele alan Bahar Candan, bu hareketlerin o yaşta bir kadına yakışmadığını ve kendisini taklit ettiğini söylemişti. Bahar Candan'ı hem eleştirip hem de bu tarz davranışlar sergileyen Akgül'ün çift karakterli olduğunu da iddia etmişti. Seda Akgül'ün hala ismini ve okulunu öğrenemediğini belirten Bahar Candan, "İnanılmaz şekilde rahatsızım. Benim hakkımda konuşmayın, evrene kötü enerji göndermeyin" diye konuşmuştu.